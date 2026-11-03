霍楚選舉日訪法拉盛：投票機故障有備案…別放棄投票
霍楚在紐約州選舉日走訪法拉盛及皇后區拜票，並回應威徹斯特郡投票機故障，強調已備妥應變措施，所有有效選票都會被計算。
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霍楚在紐約州選舉日走訪法拉盛及皇后區拜票，並回應威徹斯特郡投票機故障，強調已備妥應變措施，所有有效選票都會被計算。
紐約州選舉3日登場，尋求連任的州長霍楚(Kathy Hochul)上午走訪皇后區法拉盛第22公立小學(P.S. 22)投票所，在州參議員劉醇逸(John Liu)及市議員黃敏儀(Sandra Ung)陪同下與選民互動。針對當天威徹斯特郡(Westchester County)多處投票所發生選票掃描機故障，霍楚表示，選務人員正設法處理，強調每一張有效選票都會獲得計算。
劉醇逸表示，今年提前投票相當踴躍，選舉日上午的投票情況也不錯。他指出，霍楚近幾周持續走訪各地，選舉日仍安排多場活動，積極爭取選民支持。
談及未來四年的施政方向，劉醇逸表示，他關注的重點包括公立學校資源、醫療保險與醫療服務，以及創造工作機會和經濟發展。他認為，這些也是霍楚長期重視的議題。
霍楚在現場受訪時，也被問及威徹斯特郡投票機無法正常掃描選票的問題。她表示，當時尚未掌握完整細節，並提及可能與選票紙張規格有關，但強調選務單位已有應變措施，即使必須改用其他方式處理，選票仍會獲得計算。
根據威徹斯特郡選舉局說明，當天部分投票機無法接受紙本選票，選民仍可正常填寫選票，並交由工作人員放入專用緊急選票袋保管，之後依規定完成計票。
霍楚表示，州及地方選務單位已針對可能發生的突發狀況預作準備，民主、共和兩黨選務人員也正共同處理問題，希望民眾不要因此放棄投票。
霍楚當天稍早也與國會眾議員孟昭文及市議員舒曼(Lynn Schulman)在森林小丘(Forest Hills)沿皇后大道拜票，並走進飛達西餅(Fay Da Bakery)與顧客交談。
紐約市各投票所3日上午6時開放，持續至晚上9時。霍楚此次尋求連任，對手為共和黨州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)。
她上午前往皇后區法拉盛的 P.S. 22 投票所，與選民互動並爭取支持，身旁有劉醇逸與黃敏儀陪同，之後也在森林小丘沿皇后大道拜票。 根據選舉局說明，選民仍可正常填寫紙本選票，若掃描機無法使用，工作人員會將選票放入專用緊急選票袋保管，之後再依規定完成計票。 霍楚表示州與地方選務單位已預作應變，民主、共和兩黨人員也正共同處理問題，她強調即使要改用其他方式，選票仍會被計算，呼籲民眾不要因此放棄投票。
精華 FAQ
她上午前往皇后區法拉盛的 P.S. 22 投票所，與選民互動並爭取支持，身旁有劉醇逸與黃敏儀陪同，之後也在森林小丘沿皇后大道拜票。
根據選舉局說明，選民仍可正常填寫紙本選票，若掃描機無法使用，工作人員會將選票放入專用緊急選票袋保管，之後再依規定完成計票。
霍楚表示州與地方選務單位已預作應變，民主、共和兩黨人員也正共同處理問題，她強調即使要改用其他方式，選票仍會被計算，呼籲民眾不要因此放棄投票。
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