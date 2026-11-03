「吃下去對你好」西點前學員下藥逼女友墮胎 現就讀哥大

西點軍校（West Point）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 西點軍校前學員徐被控以鎮靜劑迷昏懷孕女友，再強行塞入墮胎藥導致流產；他已認罪並在哥大就讀，檢方要求判刑2年。

據紐約郵報報導，一名西點軍校（West Point）前學員遭控在懷孕女友的奶昔中摻入鎮靜劑，趁她意識不清時，將墮胎 藥塞入她的陰道及口中，導致胎兒流產。最新提起的民事訴訟揭露案件細節，也指出這名男子事後進入康乃爾大學 （Cornell University）取得學士學位，如今又在哥倫比亞大學（Columbia University）攻讀公共衛生碩士。

根據訴訟文件及刑事案件中的認罪協議，這名男子是徐（Caleb T. Suh），其父親是美國退伍軍人事務部華盛頓特區醫療體系（VA Washington DC Healthcare System）幕僚長徐榮（音譯，Ryung Suh）醫師。

▲ 來源：Facebook＠Caleb Suh（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

徐已在聯邦法院承認，2022年曾故意欺騙當時的女友，讓她喝下一杯他聲稱是「特製孕婦蛋白粉」的奶昔。根據認罪協議，這杯飲料實際上摻有鎮靜藥物贊安諾（Xanax）及異丙嗪（Promethazine）。

訴狀指出，這名女子當時也是西點軍校學員，喝下奶昔後出現嚴重嗜睡、意識不清等情況。徐隨後被指將墮胎藥塞入她的陰道及口中。女子最終流產，失去原本打算留下的孩子。

女友希望留下孩子 男子以自殺相威脅

訴訟指出，兩人於2020年在西點軍校就讀期間開始交往，女子於2022年發現懷孕。女子希望繼續妊娠，但徐堅決反對，甚至威脅如果她不終止妊娠，就要自殺。

根據訴狀及徐的認罪協議，徐之後開始假裝支持女友及腹中胎兒，實際上卻透過冒用女友身分，在一家網路藥局開設假帳戶，以她的名義訂購墮胎藥，並將藥物寄送至西點軍校。

徐在認罪協議中承認，曾透過朋友取得贊安諾，目的是在女友不知情的情況下讓她服用鎮靜劑，之後再給她使用透過網路藥局取得的墮胎藥。

他甚至曾在該藥局的線上討論區詢問相關問題，包括「我會在陰道裡感覺到那些藥丸嗎？」

訴狀指出，徐後來將摻有鎮靜劑的奶昔交給女友，並稱這是「特製孕婦蛋白粉」。女子對飲料的味道感到不適，但徐仍要求她喝完，甚至將瓶子抵住她的嘴唇，強迫她喝下。

女子隨後數小時身體不適、無法正常活動，意識也不斷在清醒與昏沉之間變化。訴狀指出，她隱約記得徐開始觸摸她的陰道，也記得自己發現嘴裡有兩顆藥丸，將藥丸吐出後，徐又將藥丸塞回她嘴裡，並對她說，「吃下去，這對你有好處。」

女子大量出血送醫 徐擔心事情曝光

訴狀指出，女子醒來後發現陰道大量出血，擔心自己流產，試圖聯絡徐，但對方沒有接聽。她隨後撥打911求救，醫師確認她正在流產，並為她進行子宮擴刮術（D&C），清除子宮內殘留的胎兒組織。

另一方面，徐被指在女子送醫後仍未接聽她的電話，並繼續在網路藥局的討論區發文，詢問如果醫師在女子陰道內發現剩餘藥丸，自己該如何處理。

兩人不久後分手。徐之後前往紐約州北部的康乃爾大學就讀，並於2024年取得學士學位，主修急診醫學相關領域。訴訟指出，他隨後進入位於曼哈頓的哥倫比亞大學公共衛生碩士課程。

一名知情人士表示，在媒體近期開始詢問徐的案件之前，哥倫比亞大學並不知道他曾有刑事定罪紀錄。該人士指出，學校的入學申請並未要求申請人披露犯罪紀錄。校方得知相關情況後已迅速採取行動，但沒有進一步說明具體措施。

女子的律師科恩布利斯（Russell Kornblith）在聲明中表示，當事人不僅失去了原本打算留下的孩子，身體自主權也遭到剝奪，這段經歷對她造成深遠影響。

已承認重罪攻擊 檢方要求判刑兩年

徐於今年春季在曼哈頓聯邦法院遭到刑事起訴，並於6月承認重罪攻擊罪。當時代表他的律師是肯尼夫（Thomas Kenniff），他過去曾替涉及曼哈頓地鐵致命事件的被告潘尼（Daniel Penny）辯護。

徐目前仍在等待宣判。幾周前，他向法院申請延後宣判，希望能不受干擾地完成當學期課程，法院已批准這項請求，將宣判時間延至明年1月。檢方目前要求判處他兩年徒刑。