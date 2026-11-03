紐約威徹斯特傳投票機故障 選務人員緊急處置：必定計票
紐約州第17選區威徹斯特郡投票機傳出故障，紙本選票改以緊急方式保管，選務單位強調投票不受影響且每張票都必定計入。
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紐約州第17選區威徹斯特郡投票機傳出故障，紙本選票改以緊急方式保管，選務單位強調投票不受影響且每張票都必定計入。
期中選舉登場，紐約州第17選區威徹斯特郡傳出投票機故障，無法讀取紙本選票，不過選務人員已緊急處理且持續計票中。計票結果將協助決定整個選區的聯邦眾議院席次歸屬。
法新社報導，威徹斯特郡選舉委員會（Westchester County Board of Elections）發布聲明說，「已注意到一項涉及紙本選票的技術問題，全郡各投票所投票機無法讀取這類選票」。
聲明強調，選委會「希望向每位選民保證，您的選票非常重要，將獲得安全妥善保管，而且必定加入計票」。選民投入的選票已改為放入緊急選票袋中。
威徹斯特郡局部地區屬於紐約州第17國會選區（NY-17）。在這個選區，現任共和黨籍眾議員勞勒（Mike Lawler）面臨民主黨人康利（Cait Conley）的強勢挑戰。
獲民主黨提名角逐2024年總統大選的美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris），在上次選舉中拿下這個選區。
紐約州選舉委員會（NYC Board of Elections）於社群媒體X平台發文說，投票持續進行、未受影響。
該選委會指出：「長期以來建立的緊急投票處置程序已啟動，填寫完畢的選票將在跨黨派監督下妥善保管和計票。」
據報導，川普（Donald Trump）總統與其盟友曾散播未經證實的陰謀論，稱投票機故障或不可靠。
當地選委會表示，全郡投票所的投票機無法讀取紙本選票，屬於涉及紙本選票的技術問題，因此立即啟動應變處置，改採緊急保管方式處理。 選務單位已將填寫完成的選票放入緊急選票袋，並在跨黨派監督下妥善保管與計票，強調每張選票都很重要，最終一定會納入統計。 因為威徹斯特郡屬於紐約州第17國會選區，該區選情激烈，現任共和黨眾議員勞勒正面臨民主黨挑戰，計票結果將影響聯邦眾議院席次歸屬。
精華 FAQ
當地選委會表示，全郡投票所的投票機無法讀取紙本選票，屬於涉及紙本選票的技術問題，因此立即啟動應變處置，改採緊急保管方式處理。
選務單位已將填寫完成的選票放入緊急選票袋，並在跨黨派監督下妥善保管與計票，強調每張選票都很重要，最終一定會納入統計。
因為威徹斯特郡屬於紐約州第17國會選區，該區選情激烈，現任共和黨眾議員勞勒正面臨民主黨挑戰，計票結果將影響聯邦眾議院席次歸屬。
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