紐約威徹斯特傳投票機故障 選務人員緊急處置：必定計票

由於威徹斯特各地的計票掃描儀出現故障，查帕瓜的選舉工作人員正在處理裝有選票的袋子。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州第17選區威徹斯特郡投票機傳出故障，紙本選票改以緊急方式保管，選務單位強調投票不受影響且每張票都必定計入。

期中選舉登場，紐約州 第17選區威徹斯特郡傳出投票 機故障，無法讀取紙本選票，不過選務人員已緊急處理且持續計票中。計票結果將協助決定整個選區的聯邦眾議院 席次歸屬。

法新社報導，威徹斯特郡選舉委員會（Westchester County Board of Elections）發布聲明說，「已注意到一項涉及紙本選票的技術問題，全郡各投票所投票機無法讀取這類選票」。

聲明強調，選委會「希望向每位選民保證，您的選票非常重要，將獲得安全妥善保管，而且必定加入計票」。選民投入的選票已改為放入緊急選票袋中。

威徹斯特郡局部地區屬於紐約州第17國會選區（NY-17）。在這個選區，現任共和黨籍眾議員勞勒（Mike Lawler）面臨民主黨人康利（Cait Conley）的強勢挑戰。

獲民主黨提名角逐2024年總統大選的美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris），在上次選舉中拿下這個選區。

紐約州選舉委員會（NYC Board of Elections）於社群媒體X平台發文說，投票持續進行、未受影響。

該選委會指出：「長期以來建立的緊急投票處置程序已啟動，填寫完畢的選票將在跨黨派監督下妥善保管和計票。」

據報導，川普（Donald Trump）總統與其盟友曾散播未經證實的陰謀論，稱投票機故障或不可靠。