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紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

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紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22...
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約皇后區租屋競爭持續升溫，平均11人爭1間空房、37天即出租；同時紐約市租金創新高，而北澤西因續租率高，競爭度甚至超過皇后區。

據紐約郵報報導，想在紐約皇后區租房，現在恐怕越來越不容易。最新報告顯示，皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。當地平均每間空置公寓就有11名租客競爭，空房通常不到40天就會被租走，找房難度甚至超越布碌崙（布魯克林）。

房地產數據公司RentCafe 10月公布的租屋競爭力報告指出，皇后區目前平均每間空置公寓有11名潛在租客爭搶，入住率高達95.2%，空置公寓平均僅37天就會出租，顯示當地租屋市場相當緊俏。

皇后區的空置時間也明顯縮短，從2025年夏季的約44天降至今年的37天。盡管租約續約率略有下降，房源被迅速租走的情況，仍使皇后區的租屋競爭力評分增加2.6分。

租金方面，紐約市租屋成本也持續攀升。第三季租金要價中位數達3785美元，創下歷史新高，較去年同期上漲4.5%，曼哈頓、布碌崙及皇后區的租金均呈現年度增長。

值得注意的是，原本被不少紐約客視為租屋替代選擇的北澤西（North Jersey），如今競爭程度甚至比皇后區更高。報告顯示，北澤西在全美大型租屋市場排名第18，皇后區排名第22，布碌崙則排名第26。

北澤西平均每間空置公寓有10名租客競爭，入住率接近95%，約71%的現有租客選擇續租，導致市場上重新釋出的公寓數量有限。

Yardi Matrix商業情報部門經理道格雷斯勒（Doug Ressler）向紐約郵報表示，北澤西租屋市場競爭激烈，主要原因並非尋找公寓的人突然增加，而是現有租客搬離的比例太低，導致可供出租的房源減少。

相較之下，布碌崙的租屋競爭則有所緩和。當地排名從全美第七名降至第26名，平均每間空置公寓約有10名租客競爭，入住率從約95.9%降至94.6%，公寓平均需要39天才能出租。

不過，布碌崙租屋競爭降溫並不代表租金下跌。當地9月租賃活動創下2020年以來最熱絡紀錄，租金中位數仍比去年同期高出5%，可供出租的房源數量則減少25%。

報告顯示，北澤西的租屋競爭力評分為78分（滿分100分），略高於皇后區的77.3分及布碌崙的76.4分。

雷斯勒表示，跨過哈德遜河搬到新澤西州，仍可能在租金或居住空間方面取得優勢，但如今已不能保證找房會比留在紐約市更容易。

精華 FAQ

  • 根據RentCafe報告，皇后區平均每間空置公寓有11名租客競爭，入住率達95.2%，空房平均僅37天就會出租，顯示市場相當緊俏。

  • 紐約市第三季租金要價中位數達3785美元，創歷史新高，較去年同期上漲4.5%。曼哈頓、布碌崙與皇后區租金都呈現年度增長。

  • 北澤西的問題不在於找房者暴增，而是現有租客續租比例太高，約71%選擇續租，導致新釋出房源偏少，因此競爭度高於皇后區。

皇后區 布碌崙 租客

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