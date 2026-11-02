ICE被指借市有停車場部署行動 曼達尼：再犯就法庭見
紐約市長曼達尼指控ICE未經許可使用市有物業部署行動，已致函DHS要求停止，並警告若再犯將提起訴訟，同時發布新指引強化公園與停車場管制。
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紐約市長曼達尼指控ICE未經許可使用市有物業部署行動，已致函DHS要求停止，並警告若再犯將提起訴訟，同時發布新指引強化公園與停車場管制。
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)2日警告，若聯邦移民執法人員繼續擅用市有停車場部署行動，市府將提出訴訟。他已致函國土安全部(DHS)，要求立即禁止移民及海關執法局(ICE)探員未經許可使用市府物業。
市府近日接獲報告，指ICE探員曾在布朗士范科特蘭公園(Van Cortlandt Park)，以及皇后區法拉盛草原可樂娜公園西側111街的無人管理停車場停放車輛、召開行動會議。皇后區場地鄰近一所市營幼兒園及多個兒童常到訪的文化機構。
曼達尼在寄給國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)、ICE代理局長文圖雷拉(David Venturella)及紐約外勤辦公室主任傑納洛(Kenneth Genalo)的信中指出，ICE從未獲准使用上述場地。「ICE無權把我們的物業當作拆散家庭的基地」，他說，「如果他們一次又一次回來，我們就法庭見」。
曼達尼今年2月簽署的行政命令規定，非市府執法人員若無司法令狀或其他合法依據，不得把市有停車場用作部署地點。市法律局局長班克斯(Steven Banks)表示，國土安全部如今已獲正式通知，若仍繼續占用市府物業，市府已準備採取法律行動。
市府同日公布公園局新指引，聯邦探員若要求進入停車場或公園內的非公共區域，員工須查驗身分，並將令狀交由法律顧問審核；未有合法授權，不得放行。
指引並說明，若探員擅闖限制區域，員工應在安全情況下致電911並記錄事件，不得與其衝突。在公共區域發現聯邦執法行動時，也須通知主管，並酌情記錄現場情況。聯邦機構若申請使用公園局停車場，則須由法律顧問審批。
上月，曼達尼與逾百名民選官員亦曾呼籲私人停車場業主拒絕ICE進入。此前，聯邦探員在曼哈頓北部執法時開槍擊中一名車內載有5歲兒子的男子；據報探員當時曾在附近私人停車場部署行動。
因市府接獲報告稱ICE探員未經許可，擅自使用布朗士與皇后區的市有停車場部署行動。曼達尼已致函DHS，要求立即停止這類行為，否則市府將採取法律行動。 報導指出，ICE探員曾在布朗士范科特蘭公園，以及皇后區法拉盛草原可樂娜公園西側111街的無人管理停車場停車、召開行動會議。後者還鄰近市營幼兒園與多個兒童常到訪機構。 新指引要求員工先查驗聯邦探員身分，並把令狀交法律顧問審核；未具合法授權不得放行。若探員擅闖限制區，需在安全下報警並記錄事件，公共區域也要通報主管。
精華 FAQ
因市府接獲報告稱ICE探員未經許可，擅自使用布朗士與皇后區的市有停車場部署行動。曼達尼已致函DHS，要求立即停止這類行為，否則市府將採取法律行動。
報導指出，ICE探員曾在布朗士范科特蘭公園，以及皇后區法拉盛草原可樂娜公園西側111街的無人管理停車場停車、召開行動會議。後者還鄰近市營幼兒園與多個兒童常到訪機構。
新指引要求員工先查驗聯邦探員身分，並把令狀交法律顧問審核；未具合法授權不得放行。若探員擅闖限制區，需在安全下報警並記錄事件，公共區域也要通報主管。
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