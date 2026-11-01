紐約馬拉松50周年迎最大陣容 首馬冠軍再添賽道傳奇

瑞典選手阿爾姆格倫(中)在個人首場全程馬拉松奪得男子冠軍。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約馬拉松迎來五區路線50周年，約6萬名跑者創下最大參賽規模；瑞典阿爾姆格倫首戰全馬即奪男子冠軍，女子組則由切普基魯伊再度封后，華人跑者也在賽道上展現熱情與堅持。

11月1日，約6萬名來自140多個國家的跑者參加紐約市 馬拉松，從史泰登島起跑，沿26.2哩賽道穿越五大區，最終抵達中央公園 。今年適逢五區路線啟用50周年，不僅創下歷來最大參賽規模紀錄，路線也迎來15年來首次調整。瑞典 選手阿爾姆格倫(Andreas Almgren)在個人首場全程馬拉松奪得男子冠軍，肯亞選手切普基魯伊(Sheila Chepkirui)則第二度贏得女子組冠軍。

作為「半路出家」的馬拉松跑者，阿爾姆格倫曾任金融分析師及數據科學家，早年主攻中短距離賽事。2024年，他因壓力性骨折無緣巴黎奧運，其後辭去工作，轉為全職運動員，自行規畫訓練；今年的紐馬，正是他首次挑戰26.2哩全程。

一年前，阿爾姆格倫還只是紐馬賽道旁的觀眾。他先在布碌崙第八哩觀看比賽，再趕到中央公園感受終點氣氛；當晚，他便決定以翌年的紐馬作為全馬首秀。一年後，他以領先跑者的身分再次經過相同街道。進入中央公園最後一哩後，阿爾姆格倫甩開對手，以2小時6分1秒奪冠，不僅跑出紐馬男子組歷來第三快成績，也成為首位贏得這項賽事的瑞典跑者。

女子組同樣在最後階段才分出勝負；2024年冠軍切普基魯伊在終點前約150米超越同胞奧比里(Hellen Obiri)，以2小時24分36秒二度封后。今年的正式完賽人數仍待紐約路跑協會(NYRR)公布，不過，起跑人數規模已超越往屆。

華人跑者唐鈴喬今年第八次參加紐約馬拉松，也是第二次擔任官方配速員(pacer)，帶領跑者向3小時10分的完賽目標邁進。她表示，紐馬橋梁及坡道眾多，對體力及節奏都是考驗；隨著賽程推進，她身後能夠跟上配速的跑者也逐漸減少。

唐鈴喬自2016年開始跑馬拉松。十年來，她已從追求個人成績，走向協助他人實現目標，並從中獲得另一種成就感。而她也認為，跑步的另一個收穫是彌足珍貴的社群連結，「尤其在紐約這樣的大都市」，跑者們更能結識志同道合的朋友，找到歸屬與溫暖。

56歲的柳松此次專程從加州來到紐約參賽，原定以3小時50分完賽，但紐馬坡道及橋梁眾多，加上當日陽光毒辣，令比賽比預期更具挑戰。跑過30公里後，她不得不開始在補水站短暫步行、調整狀態。身為南開大學校友的她坦言，「如果沒有南開的加油站，我可能就棄賽了」。

而進入曼哈頓後，賽道兩旁人山人海，接連不斷的歡呼聲令她「心跳更快了」，也支撐她最終在四小時內完成比賽。柳松說，奔跑時因緊張及疲憊，無暇細看沿途景象；直到完賽後披著保暖披風走向地鐵，沿途仍不斷有陌生人向她道賀、鼓勵，才真正感受到紐約馬拉松的熱情。

柳松說，自己從前只是普通上班族，開始跑馬拉松後卻變得「精力無限」。跑步不但讓她結識許多朋友，也帶動身邊的人一同加入，「馬拉松改變了我的人生」。

另一名華人跑者陳邦銳第二次參加紐馬，以2小時57分刷新個人最佳成績。從事金融業的他表示，跑步最大的收穫是紓解工作壓力；如今他每周訓練七次，認真投入這項運動。朋友則說，他對跑步的專注、自律及熱情，也感染並鼓舞了身邊的人。

紐馬於1970年創辦時，賽道僅在中央公園內繞行；1976年首次延伸至五區，當年2090人起跑、1549人完賽。今年適逢五區路線啟用50周年，主辦方亦在南布朗士路段作出15年來首次改道，減少轉彎及封路對附近居民的影響。

紐約馬拉松的終點將開放至晚上10時。即使跑者未能維持最低配速、須轉到行人道繼續前進，沿途仍有工作人員及義工提供支援。夜幕降臨後，仍有人跑著、走著衝線，也仍有人留在終點為他們歡呼。正如紐約接納來自世界各地、形形色色的人，這座城市的馬拉松也以同樣的包容與熱情，為每一名奔向終點的跑者喝采。

華人跑者唐鈴喬(中)今年第八次參加紐約馬拉松，也是第二次擔任官方配速員，帶領跑者向3小時10分的完賽目標邁進。(記者曹馨元╱攝影)

今年適逢紐約馬拉松五區路線啟用50周年，創下歷來最大參賽規模紀錄。(記者曹馨元╱攝影)

紐約馬拉松以同樣的包容與熱情，為每一名奔向終點的跑者喝采。(記者曹馨元╱攝影)