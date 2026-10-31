紐約周日調至冬令時間 市警加強夜間執法防車禍

交通局指出，秋季日照逐漸縮短，調整時鐘後，能見度驟降的時段與晚間通勤高峰重疊，使秋日晚間成為全年行人致命車禍風險最高的時段。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約將於11月1日恢復冬令時間，市府與市警啟動夜間交通安全行動，加強傍晚執法、改善照明，並提醒民眾注意作息與季節性情緒問題。

紐約將於11月1日(周日)凌晨2時結束夏令時間，時鐘撥回一時，恢復俗稱「冬令時間」的標準時間。隨著日落提早一小時，放學、下班人潮將更常在天黑後與車流交會，市交通局與市警局29日啟動年度「黃昏與黑暗」(Dusk and Darkness)交通安全行動，加強傍晚及夜間執法，重點保護行人、騎行者、長者與兒童。

交通局指出，秋季日照逐漸縮短，調整時鐘後，能見度驟降的時段與晚間通勤高峰重疊，使秋日晚間成為全年行人致命車禍風險最高的時段。

市警局自10月中旬起已加強執法，在高速公路與一般街道，重點取締超速、闖紅燈、不禮讓行人及分心駕駛。交通執法人員也將加強取締並排停車、阻擋行人穿越道，以及占用自行車道和公車道的車輛，以減少視線遭遮擋的危險。市府提醒駕駛遵守一般街道每小時25哩的限速，遇較低速限標誌則依標示行駛，轉彎時尤其應放慢速度。

就在宣傳行動展開前不久，布碌崙 (布魯克林 )剛發生了傍晚車禍事故。30歲女子林奇(Siobhan Lynch)28日傍晚約6時在巴斯海灘(Bath Beach)過馬路時，被一輛右轉的市清潔局垃圾車撞倒，送醫後不治。

今年安全宣傳將透過五區街頭活動，計程車司機也將收到夜間駕駛提醒。市府另規畫建置可自動偵測故障的聯網路燈系統，加快維修，並改善高架鐵路及高速公路下方等高風險地點的照明，配合執法及街道改造降低事故。

冬令時間帶來的變化，也包括人體未必能立即適應的作息落差。有人會提早醒來、白天昏沉、注意力下降或情緒起伏。民眾可維持規律作息、白天接觸自然光，對時間變化敏感者可每次以15至30分鐘逐步調整就寢與起床時間，避免一次大幅睡懶覺。

入秋後持續低落的情緒也值得注意。美國國家心理衛生研究院(NIMH)指出，季節性情感障礙是一種隨季節反覆發作的憂鬱症，常在晚秋或初冬出現，可能伴隨嗜睡、食慾增加與社交退縮，與日照變化有關。若低落或失去興趣等症狀持續兩周以上、影響生活，應向醫療人員求助。