法拉盛草原公園柳湖步道封閉兩年 7920萬元工程翻新老舊汙水設施

皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的帕多蘭步道，因紐約市環境保護局(DEP)展開大型汙水設施升級工程，預計封閉約兩年。圖為皇后區法拉盛草原可樂娜公園。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市將斥資7920萬元升級法拉盛草原可樂娜公園周邊汙水設施，帕多蘭步道因施工封閉約2年，完工後可提升處理量並改善公園環境。

皇后區法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)內的帕多蘭步道(Pat Dolan Trail)，因紐約市 環境保護局(DEP)展開大型汙水設施升級工程，自10月起暫停對外開放，預計封閉約兩年。對常到公園散步、健行、觀鳥的居民來說，短期內通行會受影響；市府表示，施工完成後將恢復周邊自然環境，改善民眾使用體驗。

這項工程耗資7920萬元，主要針對位於秋園丘(Kew Gardens Hills)的公園東路汙水泵站(Park Drive East Pump Station)。該泵站建於1930年代，距今約90年，上一次大規模升級已是1980年代，至今超過40年。市環保局表示，這次等於是替老舊泵站更新核心設施，將擴建地下設施，並新建地面建築以安置重要電力設備。

完工後，泵站每日處理能力將由1300萬加侖提高至1500萬加侖，增幅約15%，同時增設一台備用泵，以因應現有需求，提升設備運作的穩定性及可靠度。該泵站服務皇后區約620畝集水區內的居民及商家，汙水最終輸送至鮑威里灣汙水資源回收廠(Bowery Bay Wastewater Resource Recovery Facility)處理。對地方居民而言，將有助因應日常汙水處理需求，降低老舊設備長期運轉的壓力。

除泵站本身，工程也將整修既有的加壓輸送管線。其中部分管線穿越法拉盛草原可樂娜公園南端的柳湖自然保護區(Willow Lake Preserve)地下，施工人員將重新修復管線內壁，並利用微型隧道施工技術，在范威克高速路(Van Wyck Expressway)及中央公園大道(Grand Central Parkway)下方鋪設新管線。

市環保局表示，由於施工範圍涉及柳湖自然保護區，帕多蘭步道必須關閉約兩年。施工期間也將重建保護區內已逐漸老化的人行橋，改善未來遊客進出及通行條件。步道封閉期間，公園使用者須依現場標示改道；公園局駐法拉盛草原可樂娜公園的人員也將與市環保局合作，協調施工期間的園區出入及管理安排。

針對工程可能對自然環境造成的影響，市公園局表示，旗下自然資源及林業工作人員已參與前期規畫，協助勘測並審查施工設計，盡可能減少對保護區植被及生態的干擾。