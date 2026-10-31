紐約南布碌崙女子跑步遭刺頸命危送醫 兇嫌在逃

布碌崙巴斯海灘(Bath Beach)近華社路段一名28歲女子30日晚間在海濱步道慢跑時，遭不明人士持刀刺傷頸部。(取自谷歌街景圖)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布碌崙巴斯海灘一名28歲女子晚間跑步時遭人刺傷頸部命危，警方尚未逮捕嫌犯，案件是否隨機攻擊仍待調查。

紐約布碌崙(布魯克林 )巴斯海灘(Bath Beach)近華社路段一名28歲女子30日晚間在海濱步道慢跑時，遭不明人士持刀刺傷頸部，送醫時情況危急。警方表示，目前尚無人被捕，也未能提供嫌犯外貌特徵，行兇動機及是否為隨機攻擊仍在調查中。

根據紐約市 警察局(NYPD)初步資料，警員於30日晚間8時15分許，趕赴海灣公園大道(Bay Parkway)與克羅西大道(Cropsey Avenue)交界附近的自行車道。據警方消息人士透露，被害女子當時獨自沿著貝爾特公園大道(Belt Parkway)旁的步道跑步，但一名身分不明的攻擊者突然持利器刺向她的頸部。另據報導，被害人因未依約與家人會合，事後才由家人發現倒臥現場。

第62警分局警員接獲911報案後抵達現場，發現頸部受刀傷的被害人。緊急救護人員(EMS)將她送往紐約大學朗格尼布碌崙醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)救治，截至31日上午9時30分，她仍處於危急狀態。

知情人士表示，警方目前仍不清楚案發經過及行兇動機，第62分局警探持續偵辦中。

根據市警局統計，截至今年10月25日，涵蓋班森賀、巴斯海灘一帶的62分局轄區，今年迄今共發生237起重罪傷害案，較去年同期的202起增加17.3%。

警方尚未公布案發現場監視器畫面，若民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。