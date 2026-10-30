布碌崙警局萬聖節活動遭酒駕者衝撞 3童3婦受傷

紐約市警第83分局29日在分局外舉辦萬聖節活動時，一名56歲男子涉嫌酒駕，駕駛黑色轎車衝上人行道，撞倒六名路人後撞上停放路邊的救護車。(取自Citizen)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布碌崙第83分局萬聖節活動外發生酒駕衝撞意外，56歲男子開車衝上人行道撞倒6人並波及救護車，造成3童3婦受傷。

紐約市警局(NYPD)布碌崙 (布魯克林)第83分局29日下午在分局外舉辦萬聖節 「後車廂討糖」(Trunk-or-Treat)活動時，一名56歲男子涉嫌酒駕 ，駕駛黑色轎車衝上人行道，撞倒六名路人後撞上停放路邊的救護車。傷者包括分別為六歲、八歲和11歲的三名兒童及三名婦女，所幸均無生命危險。警方消息人士透露，司機血液酒精濃度高達0.264，超過法定上限三倍以上。司機馬許(Michael Marsh)當場被捕，面臨車輛傷害、魯莽危害及酒駕等多項指控。

警方表示，事發於下午3時54分許，地點在布希維克(Bushwick)布利克街(Bleecker St.)與尼克伯克大道(Knickerbocker Ave.)交界處、第83分局門外。馬許酒後駕車沿布利克街高速駛來，衝上人行道撞擊人群後，再撞上停放的救護車，救護車右前側嚴重受損。有目擊者表示，撞擊力道之大，甚至將救護車推向分局外的人群。

一名74歲婦人和一名八歲男童送往威克夫高地醫療中心(Wyckoff Heights Medical Center)；一名31歲婦人及六歲、11歲兩名女童送往貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital)；一名58歲婦人送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)。官方表示，所有傷者情況穩定。

市警局公布，肇事駕駛馬許面臨的指控包括兩項車輛傷害罪、兩項魯莽危害罪、酒駕(DWI)、酒後駕駛能力受損(DWAI)、在人行道上駕車及未繫安全帶。車上另一名46歲乘客也一度被警方帶走，但目前未遭起訴。警方表示，暫無跡象顯示事件涉及恐怖攻擊或蓄意傷人。

64歲的葛登(Hyacinth Gordon)當時帶著兩名孫子女參加活動。她表示，那名男子以極快速度從布利克街衝來，開上人行道撞上救護車，車內安全氣囊都彈開了。葛登八歲的孫子被肇事車輛撞飛的垃圾桶擊中受傷。她事後回憶，「我孫子倒在地上，左手骨折，人昏昏沉沉，還有腦震盪，送到醫院時已經開始嘔吐。」

第83分局此次「後車廂討糖」活動提供免費糖果、DJ表演、裝飾警車，民眾還可與市警局警犬隊互動，原定進行至下午5時，因意外提前結束。案件仍在調查中。