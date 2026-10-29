我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白人家長拚的不一樣？ 華人揭美國社會「鬆弛式競爭法」

整理包／1句話涉辱華 姆巴佩的「天價帳單」來了

紐約州檢察長詹樂霞法拉盛造勢 多位亞裔民選官員齊聚力挺

記者戴慈慧／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
多位亞裔民選代表29日齊聚法拉盛，出席支持州檢察長詹樂霞連任的造勢活動，與現場支...
多位亞裔民選代表29日齊聚法拉盛，出席支持州檢察長詹樂霞連任的造勢活動，與現場支持者手持競選標語合影。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州檢察長詹樂霞在法拉盛出席亞裔社區造勢活動，獲多位亞裔民選官員力挺，並強調將持續捍衛移民、消費者與公共服務權益。

距離11月3日紐約州選舉不到一周，尋求連任的州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日來到法拉盛，出席亞裔社區支持者舉辦的造勢活動。國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)，以及市議員黃敏儀(Sandra Ung)、李琳達(Linda Lee)、克里席南(Shekhar Krishnan)等多位亞裔民選官員到場，表態支持她連任。

活動以「Asian New Yorkers for Letitia James」為主題，支持者手持競選標語，多位民選官員輪流發言，肯定詹樂霞過去在打擊仇亞犯罪、維護移民及消費者權益方面的工作。

劉醇逸表示，他與詹樂霞過去在市議會共事，曾共同協助亞裔社區爭取市府預算。疫情期間，亞裔面臨仇恨犯罪與歧視，她也持續關注相關問題。

金兌錫指出，詹樂霞多年來經常走訪法拉盛，不論擔任市議員、公益維護官或州檢察長，都與亞裔社區保持聯繫。

黃敏儀則以兩起涉及華人的消費者糾紛為例，指出詹樂霞辦公室曾處理汽車經銷商涉嫌欺騙華裔移民，以及公寓銷售相關爭議。她表示，部分新移民因語言障礙、不熟悉法律，容易成為不肖業者的目標。

李琳達表示，詹樂霞過去曾協助處理房東侵害租客權益的問題，也支持亞裔社區爭取B型肝炎防治、糖尿病服務及食物救濟等市府經費。

孟昭文指出，過去亞裔民選官員人數有限，如今不同族裔代表能共同出席活動，反映亞裔政治參與逐漸增加。她也提到，疫情期間亞裔遭受攻擊時，詹樂霞曾協助設立通報管道，讓受害者反映遭遇。

詹樂霞致詞時感謝亞裔社區支持，表示自己長期關注移民家庭面臨的語言障礙、消費者詐欺及住房問題。

她也批評川普政府削減聯邦經費的政策，認為可能影響紐約居民的醫療補助、糧食券及住房等公共服務。她指出，州檢察長辦公室已透過多起訴訟挑戰相關措施，未來將持續透過法律途徑維護居民權益。

詹樂霞並表示，部分移民家庭因擔憂移民執法而不敢外出，甚至害怕前往學校或醫療機構，強調州府有責任保障移民社區權益。

今年州檢察長選舉，詹樂霞代表民主黨及工作家庭黨尋求連任，對手為共和黨及保守黨候選人Saritha Komatireddy。提前投票持續至11月1日，正式投票日為11月3日。

尋求連任的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日赴法拉盛出席亞裔...
尋求連任的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日赴法拉盛出席亞裔社區造勢活動，強調將持續維護移民權益，並透過法律途徑挑戰聯邦政府的相關政策。(記者戴慈慧／攝影)

精華 FAQ

  • 到場表態支持的包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫，以及市議員黃敏儀、李琳達和克里席南，顯示亞裔政治力量集體站台。

  • 他們肯定她過去在打擊仇亞犯罪、維護移民權益、處理消費者糾紛，以及關注住房、食物救濟和B型肝炎防治等議題上的努力。

  • 她批評川普政府削減聯邦經費可能衝擊醫療補助、糧食券與住房服務，並表示州檢察長辦公室已透過訴訟挑戰相關措施，將續用法律保護移民社區。

法拉盛 亞裔 紐約州

上一則

88年老字號也中招 紐約華埠2餐館連遭竊 收銀機連現金被偷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州檢察長選戰 柯鈺潔擬設受害者諮委會 與詹樂霞交鋒

紐約州檢察長選戰 柯鈺潔擬設受害者諮委會 與詹樂霞交鋒
共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄

共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄
霍楚赴長島 為亞裔郡議員候選人陳茱莉等助選

霍楚赴長島 為亞裔郡議員候選人陳茱莉等助選
紐約提前投票今開跑 華人社區選戰激烈

紐約提前投票今開跑 華人社區選戰激烈

熱門新聞

圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

2026-10-23 15:06
社區居民已發起網上連署，呼籲釋放林典朝，讓他與家人團聚。(連署截圖)

紐約中餐館華人老闆遭ICE拘留 妻獨撐店面、霍楚介入

2026-10-23 17:43
聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
市長曼達尼(Zohran Mamdani)23日舉行社區媒體圓桌會，呼籲受影響民眾聯繫市人力資源管理局(HRA)，了解重新申請及豁免資格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市府圓桌會 聚焦糧食券重領與白卡新規

2026-10-24 05:42
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
大量包裹寄往奶茶店 經加州運往越南 背後驚人大案

大量包裹寄往奶茶店 經加州運往越南 背後驚人大案