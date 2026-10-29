紐約州檢察長詹樂霞法拉盛造勢 多位亞裔民選官員齊聚力挺

多位亞裔民選代表29日齊聚法拉盛，出席支持州檢察長詹樂霞連任的造勢活動，與現場支持者手持競選標語合影。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州檢察長詹樂霞在法拉盛出席亞裔社區造勢活動，獲多位亞裔民選官員力挺，並強調將持續捍衛移民、消費者與公共服務權益。

距離11月3日紐約州 選舉不到一周，尋求連任的州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日來到法拉盛 ，出席亞裔 社區支持者舉辦的造勢活動。國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)，以及市議員黃敏儀(Sandra Ung)、李琳達(Linda Lee)、克里席南(Shekhar Krishnan)等多位亞裔民選官員到場，表態支持她連任。

活動以「Asian New Yorkers for Letitia James」為主題，支持者手持競選標語，多位民選官員輪流發言，肯定詹樂霞過去在打擊仇亞犯罪、維護移民及消費者權益方面的工作。

劉醇逸表示，他與詹樂霞過去在市議會共事，曾共同協助亞裔社區爭取市府預算。疫情期間，亞裔面臨仇恨犯罪與歧視，她也持續關注相關問題。

金兌錫指出，詹樂霞多年來經常走訪法拉盛，不論擔任市議員、公益維護官或州檢察長，都與亞裔社區保持聯繫。

黃敏儀則以兩起涉及華人的消費者糾紛為例，指出詹樂霞辦公室曾處理汽車經銷商涉嫌欺騙華裔移民，以及公寓銷售相關爭議。她表示，部分新移民因語言障礙、不熟悉法律，容易成為不肖業者的目標。

李琳達表示，詹樂霞過去曾協助處理房東侵害租客權益的問題，也支持亞裔社區爭取B型肝炎防治、糖尿病服務及食物救濟等市府經費。

孟昭文指出，過去亞裔民選官員人數有限，如今不同族裔代表能共同出席活動，反映亞裔政治參與逐漸增加。她也提到，疫情期間亞裔遭受攻擊時，詹樂霞曾協助設立通報管道，讓受害者反映遭遇。

詹樂霞致詞時感謝亞裔社區支持，表示自己長期關注移民家庭面臨的語言障礙、消費者詐欺及住房問題。

她也批評川普政府削減聯邦經費的政策，認為可能影響紐約居民的醫療補助、糧食券及住房等公共服務。她指出，州檢察長辦公室已透過多起訴訟挑戰相關措施，未來將持續透過法律途徑維護居民權益。

詹樂霞並表示，部分移民家庭因擔憂移民執法而不敢外出，甚至害怕前往學校或醫療機構，強調州府有責任保障移民社區權益。

今年州檢察長選舉，詹樂霞代表民主黨及工作家庭黨尋求連任，對手為共和黨及保守黨候選人Saritha Komatireddy。提前投票持續至11月1日，正式投票日為11月3日。

尋求連任的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日赴法拉盛出席亞裔社區造勢活動，強調將持續維護移民權益，並透過法律途徑挑戰聯邦政府的相關政策。(記者戴慈慧／攝影)