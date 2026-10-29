88年老字號也中招 紐約華埠2餐館連遭竊 收銀機連現金被偷

幸福茶記凌晨遭嫌犯撬鎖闖入，收銀機連同現金被偷走，市警證物採集人員到場調查。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓華埠凌晨接連發生2起餐館入室盜竊，幸福茶記與88年老店和合均遭破門，收銀機與現金被偷，警方正追查疑似同一嫌犯。

曼哈頓華埠29日凌晨接連發生兩起餐館入室盜竊案，位於擺也街(Bayard St.)60號的幸福茶記(Joys' Cafe)，以及勿街(Mott St.)17號的老字號餐館和合(Wo Hop)，先後遭嫌犯破門闖入，兩家店的收銀機均被偷走，連同機內現金，估計損失共計至少1400元。知情人士表示，兩案疑為同一名嫌犯所為。

根據市警(NYPD)紀錄，幸福茶記的案發時間為凌晨0時57分。報案人表示，餐館在前一晚11時關門，次日上午10時35分返回時，發現前門遭人破門進入，櫃台後方的收銀機被偷走。據知情人士，餐館僅有一道入口門，嫌犯直接撬鎖闖入，偷走內有約400元現金的收銀機。

約兩個小時後，和合餐館亦遭闖入。警方表示，一名身分不明的嫌犯於凌晨3時04分使用錘子破壞餐館兩道門，強行進入店內，取走物品後沿勿街徒步逃離。另據知情人士，嫌犯先撬開第一道門，再以錘子擊碎第二道玻璃門，進入地下室，偷走裝有約1000元現金的收銀機。

本報取得的和合餐館監控錄像顯示，一名身穿藍色連帽上衣、戴黑色口罩的男子擊碎玻璃後進入餐館。該男子身背深藍色背包、手提帆布袋，進門後直接走向收銀台後方翻找物品。

和合餐館黃經理表示，嫌犯直到凌晨3時34分才離開，前後在店內逗留了30分鐘。黃經理說，他在清晨約5時30分得知餐館遭竊，當時自己仍在睡夢中，突然接到一名送貨人員的電話，對方告知餐館門口玻璃被人敲碎，他隨即起床趕往餐館查看。

和合餐館1938年開業，至今已有88年歷史。黃經理表示，餐館從未發生過入室盜竊案件。即使和合以前曾通宵營業，也未曾遇過此類事件。

由於遭闖入的是和合餐館的地下營業空間，該區域當天暫停營業，地面一層則照常營業。黃經理也呼籲華埠其他商戶提高警覺，並希望社區治安能夠改善。

幸福茶記的營運同樣受到影響，截至當日午餐時段，仍未恢復堂食服務，部分顧客到店後才發現無法入內用餐。幸福茶記負責人受訪時則不願多談案情，表示不希望聲張此事，僅提到餐館過去也從未遭遇過同類案件。

兩起案件發生後，市警五分局警員、警探及證物採集組人員均到場調查，檢查被破壞的門鎖並採集證據。市警向本報表示，兩起案件均已被列為入室盜竊案調查。

據知情人士，兩案嫌犯疑為同一名非洲裔男子。市警表示，案件仍在調查中。

監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)

監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)

監控錄像顯示，一名男子擊碎玻璃門後闖入和合餐館。(知情人提供)

華埠老字號和合餐館凌晨遭嫌犯破門闖入，地下室入口的玻璃門被砸碎。(知情人提供)