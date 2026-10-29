布碌崙班森賀公園安裝新型公廁 民眾樂見

布碌崙(布魯克林)里程碑公園(Milestone Park)一座新型模組化公廁29日正式啟用。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙里程碑公園新型模組化公廁正式啟用，作為全市17座試辦計畫之一，主打免接水、低成本與多語言服務，但華裔居民希望再強化中文指引。

布碌崙 (布魯克林)里程碑公園(Milestone Park)一座新型模組化公廁29日正式啟用，是市長曼達尼 (Zohran Mamdani)政府在五大區設置17座公廁試辦計畫的一環。市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)表示，修復傳統公園廁所動輒數百萬元，議員的資本撥款難以負擔，可移動的新型公廁是替代方案。華裔 民眾樂見改變，但盼增設中文告示，方便不諳英語的長輩使用。

這座公廁由Throne Labs營運，每天早上7時至晚上10時免費開放，設有無障礙設施、經期用品、針頭回收箱及嬰兒換尿布台。民眾入內超過10分鐘，燈光會閃爍並廣播提醒。使用者可掃描QR code、傳簡訊至(202)751-3694並回覆廁所編號、使用Throne Bathroom Network應用程式，或至新越卓圖書館領取實體卡進入。實體卡通用全市Throne公廁並綁定專屬編號，若反覆在內吸菸，卡片可能遭停用。

阿維萊斯指出，公園內原有的廁所光是修復就要800萬元，市內公園廁所修繕起價500萬元，而議員每年可運用的資本經費約500萬元，「如果拿來修廁所，就代表學校或其他項目都沒有經費」。她說，Throne公廁無需資本支出、不必接駁水源，還能隨季節移動。她舉例，日落公園(Sunset Park)只有三間廁所，紅鉤(Red Hook)六座球場僅一間公廁；若試辦成功，她已有10個地點想設置，但仍會爭取修復既有設施。

Throne共同創辦人兼營運長海茵澤曼(Jessica Heinzelman)表示，民眾入內時可為清潔度評分，後台演算法會即時派員，平均每使用11至15次清潔一次；這座公廁前一天使用達178次。公廁設有21種感測器，但未設緊急按鈕，因為直接撥打911較快，且10分鐘一到門就會開啟，救援人員也能請公司遠端開門。她說，公司正與身障團體研議延長行動不便者的使用時間。

公廁另有QR code提供全市前15大語言翻譯，包括繁簡中文，外部也加設中文標示。松柏之家社區服務中心(Homecrest Community Services)總裁陳偉儀表示，許多長者因擔心找不到廁所而減少外出，該中心正製作中文教學影片並舉辦培訓。

民眾鍾小姐說，過去公園沒有廁所可用，常有人隨地便溺、傳出惡臭，新廁所讓她來公園更方便，但希望現場有說中文的人員引導，或張貼更易讀的中文公告。

這座公廁由Throne Labs營運，每天早上7時至晚上10時免費開放，設有無障礙設施、經期用品、針頭回收箱及嬰兒換尿布台(記者馬璿／攝影)