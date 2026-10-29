紐約第二居所稅豁免逾八成 5億收入目標受質疑

盡管第二居所稅如今針對的房產不足9000處，市長曼達尼仍稱有信心每年取得5億元稅收。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約第二居所稅推出後豁免申請大量獲批，實際課稅房產遠少於預期，但市長曼達尼仍堅稱可達每年5億元收入目標。

今年稍早推出的「第二居所稅」(pied-à-terre tax)，在執行中遇到多重阻力。截至目前，當局已批准約1萬1000份豁免申請中的逾8800份，實際須繳稅的房產不足9000處。不過，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)29日受訪時仍表示，有信心每年取得5億元稅收 。

曼達尼接受WNYC訪問時表示，政府透過新稅籌措公共服務經費時，往往會面對法律挑戰。這項針對高價非主要住宅的年度附加稅，也是他競選期間向富人加稅的承諾之一。

目前，這項稅制面臨三宗訴訟。市府律師近日在法庭上與業主代表交鋒，對方指市府寄發通知及處理豁免的方式造成「大規模混亂」，要求重新啟動實施程序。賭場億萬富豪永利(Steve Wynn)及川普政府前商務部長羅斯(Wilbur Ross)則另行提告，指相關州法歧視在紐約市 置業的富裕外地居民。

大批房產獲准豁免，也令外界質疑市府能否達稅收目標。市主計長李文(Mark Levine)今年4月估算，這項稅即使涵蓋約1萬1200處住宅，最多也只能帶來3億8000萬元。

房地產律師威廉斯(Ben Williams)指出，儘管獲豁免房產增加，市府仍維持5億元預期。「無論實際數字如何，市府始終表示有信心達標」，他因此質疑，若最終收入不足，市府日後會否調高稅率。

曼達尼表示，稅款將用於改善街道安全及加強公校。他亦反駁共和黨州長候選人、納蘇郡長布雷克曼(Bruce Blakeman)取消該稅的主張。布雷克曼認為附加稅會打擊投資；曼達尼則稱，以豪宅作為第二住宅的業主有能力為公共服務作出更多貢獻。

訪問中，曼達尼亦談及移民執法及教育政策。他表示，已要求總統川普及國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)停止ICE在紐約市的執法行動，並與市警局長蒂池(Jessica Tisch)討論如何確保市府遵守庇護城市法律。對於公校融合進展緩慢的批評，他承認民眾有理由不滿，並重申市府將推動建立「安全、嚴謹且融合」的公校。