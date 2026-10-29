布碌崙30歲女子 遭市清潔局垃圾車撞死

28日傍晚發生一起罕見的死亡交通事故，一名30歲女子在過馬路時，遭市清潔局的垃圾車撞倒。圖為示意圖。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙巴斯海灘28日傍晚發生一起交通悲劇，1名30歲女子過馬路時遭市清潔局垃圾車撞倒，送醫後不治，警方正調查事故原因。

布碌崙 (布魯克林 )28日傍晚發生一起罕見的死亡交通事故，一名30歲女子在過馬路時，遭紐約市 清潔局(DSNY)的垃圾車撞倒，送醫後宣告不治；警方表示，涉事垃圾車由一名41歲男子駕駛，事故發生後，司機留在現場接受調查，目前尚未有人被捕。

根據警方，這起事故發生於當晚6時40分左右，地點位於巴斯海灘(Bath Beach)的海灣公園大道(Bay Parkway)與克羅普西大道(Cropsey Avenue)交界處。

警方指出，當時這名女子正沿路口過馬路，垃圾車則準備右轉進入海灣公園大道，期間撞上該名女子；女子被撞後全身多處中傷，緊急醫療服務人員隨即將她送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)搶救，但不久後被醫生宣告不治身亡。

警方表示，涉事司機在事故發生後留在現場，案件目前仍在調查中，暫時未有人被捕；死者的身分尚未對外公布，警方正在通知其家屬中。

事故發生後，市清潔局發言人對事件表示哀悼，稱「這是一場令人悲痛的悲劇，我們向死者家屬致以慰問」，並強調當局會盡全力協助警方進行後續的調查。