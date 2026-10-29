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布碌崙30歲女子 遭市清潔局垃圾車撞死

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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28日傍晚發生一起罕見的死亡交通事故，一名30歲女子在過馬路時，遭市清潔局的垃圾...
28日傍晚發生一起罕見的死亡交通事故，一名30歲女子在過馬路時，遭市清潔局的垃圾車撞倒。圖為示意圖。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙巴斯海灘28日傍晚發生一起交通悲劇，1名30歲女子過馬路時遭市清潔局垃圾車撞倒，送醫後不治，警方正調查事故原因。

布碌崙(布魯克林)28日傍晚發生一起罕見的死亡交通事故，一名30歲女子在過馬路時，遭紐約市清潔局(DSNY)的垃圾車撞倒，送醫後宣告不治；警方表示，涉事垃圾車由一名41歲男子駕駛，事故發生後，司機留在現場接受調查，目前尚未有人被捕。

根據警方，這起事故發生於當晚6時40分左右，地點位於巴斯海灘(Bath Beach)的海灣公園大道(Bay Parkway)與克羅普西大道(Cropsey Avenue)交界處。

警方指出，當時這名女子正沿路口過馬路，垃圾車則準備右轉進入海灣公園大道，期間撞上該名女子；女子被撞後全身多處中傷，緊急醫療服務人員隨即將她送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)搶救，但不久後被醫生宣告不治身亡。

警方表示，涉事司機在事故發生後留在現場，案件目前仍在調查中，暫時未有人被捕；死者的身分尚未對外公布，警方正在通知其家屬中。

事故發生後，市清潔局發言人對事件表示哀悼，稱「這是一場令人悲痛的悲劇，我們向死者家屬致以慰問」，並強調當局會盡全力協助警方進行後續的調查。

精華 FAQ

  • 事故發生在布碌崙巴斯海灘，地點是海灣公園大道與克羅普西大道交界處，時間約為28日傍晚6時40分左右。

  • 警方指出，女子當時正沿路口過馬路，而垃圾車準備右轉進入海灣公園大道，兩者在路口交會時發生碰撞，女子因此重傷。

  • 司機在事故後留在現場接受調查，警方仍在釐清細節且尚未逮捕任何人；市清潔局則對死者表示哀悼，並稱會配合警方調查。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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