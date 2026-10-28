同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 劉醇逸等人提出S10729，要求紐約州DMV在處罰前先核實身分，避免民眾因同名同姓遭誤罰、吊銷駕照或損失工作。

紐約州 車輛管理局(DMV )因同名同姓而誤將交通違規紀錄歸咎無辜民眾，甚至導致駕照遭吊銷或暫停使用。州參議員劉醇逸 (John Liu)28日聯同州眾議員金兌錫(Ron Kim)、胡可絲(Larinda Hooks)及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，宣布正式提出州參議會法案S10729，要求DMV在採取處罰措施前核實當事人身分，避免民眾因與違規者同名而無辜受罰。

劉醇逸表示，辦公室近年接獲多起居民求助案例，當事人因與其他人姓名相同，被DMV錯誤追究交通違規責任。他指出，對許多仰賴開車通勤或工作的民眾而言，駕照遭停用不僅帶來不便，更可能影響生計。

他舉例，一名法拉盛居民日前突然收到DMV通知，要求處理35年前的兩張交通罰單，但當事人早已提出證明，顯示違規發生時自己根本不在美國，DMV卻仍持續追究。直到劉醇逸辦公室介入，問題才迅速獲得解決。

另一名居民也因與違規者同名遭到誤認，即使已向DMV提交證據，仍被要求開車五小時前往紐約上州法院親自說明，再花五小時返回，白白損失一整天工作時間。

劉醇逸指出，DMV掌握民眾出生日期、身高及其他個人資料，這些資訊甚至直接列在駕照上，理應能透過交叉比對確認身分，而非僅依姓名判斷。他強調，政府有責任先確認處罰對象是否正確，而不是要求無辜民眾自行證明清白。

州眾議員金兌錫表示，DMV長期被視為政府服務效率不彰的代表，改革不應只停留在行政程序，更應改變機關對待民眾的態度。他認為，每位走進車管局的居民都應受到尊重，而非被當成資料庫中的一組號碼。

胡可絲則表示，錯誤辨識身分並非亞裔社區獨有的問題，包括Jones、Smith、Rodriguez及Garcia等常見姓氏，都可能發生類似情況。她分享，一名求助者甚至與違規者姓名、出生日期完全相同，但社安號碼、外貌及身高均不同，仍遭DMV拒絕辦理車輛重新登記，直到議員辦公室介入才獲得解決。

當天現場也有多族裔社區代表聲援，民眾手持寫有「Chen」、「Kim」、「Patel」及「Singh」等常見亞裔姓氏的標語，凸顯同名問題。華人代表陳昭銀亦在現場發言支持。韓裔社區代表Sarah Kim表示，紐約有成千上萬名姓Kim的居民，但每個人都有不同的身分、家庭及生活，不應因姓名相同就承擔他人的違規責任。

根據州參議會公布的法案資料，S10729屬於2025至2026年立法會期，由劉醇逸提出，內容允許因身分誤認而遭吊銷、暫停駕照或其他處罰的駕駛提出異議，並要求DMV在採取不利行政處分前先核實身分。

法案於28日正式提出，目前已交由州參議會規則委員會(Rules Committee)審議，尚未進入全院表決階段，也尚未成為法律。 後續仍須完成立法審議程序，經州參、眾兩院通過並由州長簽署，才能正式生效。