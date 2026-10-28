紐約最危險路段之一 布碌崙日落公園3大道明年動工改造

曼達尼表示，根據現行時程，3大道改造將於明年初動工，並分階段推進，完成所有階段後，預計2028年底全面完工。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市府宣布改造布碌崙日落公園第三大道，將分階段施工至2028年底，透過行人安全島、路口改善與自行車道設計降低事故風險。

紐約市長曼達尼 28日在布碌崙 (布魯克林)日落公園 宣布，市交通局(DOT)將從明年初開始，重新設3大道62街至20街、長逾兩哩的路段，將在該路段增設行人安全島、改善路口，並設置雙向實體隔離自行車道，預計2028年底前全數完工。這條位於布碌崙－皇后區高速公路(BQE)下方的大道，過去10年已有17人喪生，其中包含一對華裔男子，以及紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone)護理師鄭佳怡(JiaYi Zheng)與韓裔護理師Clara Kang。當地社區爭取改造多年，但當年前市長亞當斯(Road Diet)任內提出的「道路瘦身」方案卻因商界反對而擱置，對此，曼達尼在記者會後接受本報訪問表示，市府將保護式自行車道移到中央分隔島旁，確保商家能持續停靠貨車與汽車。

當日曼達尼協同市交通局長弗林(Mike Flynn)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)以及數個社區組織召開記者會。曼達尼表示，目前行人要橫越第三大道，得走150呎，相當於半個美式足球場，且旁邊的車流高速駛過，危險重重。

根據市府公布的改造計畫，雙向各縮減為兩條11呎行車道，停車道縮為10呎，騰出的空間在中央分隔島兩側各設一條10呎寬的單向保護式自行車道，並以三呎及四呎的緩衝區與車流隔開。(記者馬璿／攝影)

目前市府與市交通局方案將在新設的行人安全島加上人行道與中央分隔島延伸後，讓穿越距離最多縮短一半。市交通局指出，類似的道路改造已證實可讓所有用路人的死亡及重傷事故減少30%。

市府也將在60街第二大道至第四大道之間，設置以停車格隔離的雙向自行車道，串連第四大道的保護式自行車道與第二大道的布碌崙濱水綠道(Brooklyn Waterfront Greenway)，並提升附近兩所學校周邊安全。

根據市府時程，改造工程將分兩期進行：2027年先施作第三大道62街至43街，以及60街第二大道至第四大道路段；2028年再改造第三大道43街至20街，預計2028年底全面完工。市府也將研究未來延伸改造範圍，包括第三大道62街至65街，以及展望大道(Prospect Avenue)以北至郭瓦納斯(Gowanus)卡洛街(Carroll Street)的路段。

弗林補充，記者會現場下方的60街路口便是第三大道最危險的路口之一，過去五年共發生72起受傷事故，其中五起重傷、一起死亡。

根據市府公布的示意圖，以36街至54街路段為例，第三大道總寬150呎，現況為雙向各三條12呎寬行車道、一條13呎寬停車道，中央為52呎寬的停車分隔島。改造後，雙向各縮減為兩條11呎行車道，停車道縮為10呎，騰出的空間在中央分隔島兩側各設一條10呎寬的單向保護式自行車道，並以三呎及四呎的緩衝區與車流隔開。市交通局也將重新規畫中央分隔島的停車空間，改設收費停車位。

分階段施工 2027年初見成效

曼達尼會後接受本報專訪時表示，市府雖將同時推動第三大道與BQE中段修復兩項工程，即使兩者時程可能部分重疊，也會讓兩項計畫都持續向前，而為此將分階段施工，將在計畫涵蓋的40多個街區中，逐段盡快推出改善措施，讓民眾及早受惠，而不是「兩年施工、兩年等待」。他說，隨著工程推進，民眾「幾乎每季都會看到立即的成果」。

被問及施工期間是否有號誌、照明等過渡安全措施，曼達尼表示，這正是分階段施工的用意。他再次強調，改造後行人橫越第三大道的距離，將從目前約半個美式足球場的寬度最多縮短一半，同時設置保護式自行車道，並擴大中央的行人分隔島。

回應商界疑慮 自行車道移位

對於前市府的「道路瘦身」方案，曼達尼指出，亞當斯市府始終沒有提出最終方案。在當時的初步規畫中，保護式自行車道緊鄰路緣，引發商界對路緣空間使用的疑慮。

「我們聽到了這個疑慮，把保護式自行車道移到中央分隔島旁。」曼達尼說，這項調整非常關鍵，因為它不犧牲自行車騎士的安全，自行車道空間也維持不變，同時確保汽車與卡車仍能使用路緣，回應沿街商家提出的需求。

當年方案因商界反對而停滯，被問及目前與商會的溝通進展，曼達尼表示，市府認真看待商家的意見，這也是調整自行車道位置的原因，「對話仍在持續」。他說，在持續溝通的同時，市府也會確保為紐約客立即帶來安全改善。

紐約市長曼達尼28日在布碌崙(布魯克林)日落公園宣布，市交通局(DOT)將從明年初開始啟動3大道改造方案。(記者馬璿／攝影)