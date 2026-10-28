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NYU免費接駁巴士開放社區耆老 華埠居民可申請

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紐約大學(NYU)將於11月2日起試行社區接駁巴士計畫，華埠亦在首階段服務範圍內...
紐約大學(NYU)將於11月2日起試行社區接駁巴士計畫，華埠亦在首階段服務範圍內。(圖片來自美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約大學將試行把校內免費接駁巴士開放給社區耆老，華埠等地65歲以上居民可申請，名額限50人，11月2日起受理。

紐約大學(NYU)將於11月2日起試行社區接駁巴士計畫，首次把校內免費巴士服務開放給附近耆老，華埠亦在首階段服務範圍內。計畫最多招收50名65歲以上居民，按申請先後錄取。

申請人須居住在曼哈頓第二或第三社區委員會，或布魯克林(布碌崙)第二社區委員會轄區。華埠的勿街、擺也街、東百老匯一帶，以及孔子大廈等核心居住區，均位於第二或第三社區範圍內，居民可提出申請；靠近市政中心的部分地址則可能屬第一社區，不在此次計畫之內，邊界附近居民應按具體門牌確認資格。

七條接駁路線途經格林威治村(Greenwich Village)、下東城(Lower East Side)、華埠部分地區、史岱文森鎮及彼得古柏村(Stuyvesant Town/Peter Cooper Village)，以及布魯克林市中心(Downtown Brooklyn)。

計畫由市議員愛波斯坦(Harvey Epstein)與紐大共同推動。他表示，其辦公室收到居民反映，希望除大都會運輸署(MTA)提供的耆老半價車資外，能有更多交通選擇。免費接駁巴士可協助仰賴固定收入生活的長者前往醫療預約、超市及社區活動。

符合資格者須填寫簡短的紙本申請，獲批後將取得紐大附屬人員證件(NYU Affiliate ID Card)，憑證可免費乘搭接駁巴士。參加者亦可使用紐大即時巴士地圖，查看車輛位置及服務通知。

紐大接駁巴士在學年期間於周一至周五上午7時至午夜行駛，另設一條周末路線；暑假及學校假期班次較少。家長及耆老在申請前可先查看路線及時間，確認服務是否符合日常出行需要。

申請表將於11月2日起在紐大網站nyu.edu公布，下載後須以紙本提交；曼哈頓第二區的耆老中心亦會提供表格。名額只限首50名符合資格者，有意參加者宜盡早申請。居民也可致電紐大(212)998-2400，提供住址確認資格或查詢申請安排。

精華 FAQ

  • 計畫將於11月2日起試行，首階段把校內免費巴士服務開放給附近耆老，並優先接受符合資格的居民申請，名額採先到先得方式錄取。

  • 申請人須年滿65歲，且居住在曼哈頓第2或第3社區委員會，或布魯克林第2社區委員會範圍內；華埠核心區多屬合資格範圍，但靠近市政中心部分地址可能不符。

  • 申請獲批後，參加者會取得NYU Affiliate ID Card，憑證即可免費乘搭接駁巴士，並可使用即時巴士地圖查看車輛位置與服務通知，方便前往醫療、超市及活動地點。

華埠 NYU 曼哈頓

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