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短短12分鐘喊價 迷你版霸王龍化石拍出4730萬元天價

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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這具暱稱為「喬迪」（Jodi）的恐龍骨骼化石，周二在紐約市以4730萬美元成交，...
這具暱稱為「喬迪」（Jodi）的恐龍骨骼化石，周二在紐約市以4730萬美元成交，成為史上成交價第二高的恐龍化石。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇富比拍賣罕見納米暴龍化石「喬迪」以4730萬美元售出，成交價創下恐龍化石史上第二高，並引發科學界對私人收藏的爭議。

據紐約郵報報導，一隻外形酷似迷你版霸王龍的恐龍，竟以驚人的高價拍出，如今躋身全球最昂貴的化石之列。

蘇富比拍賣行（Sotheby’s）表示，一具罕見的納米暴龍（Nanotyrannus）骨骼化石，周二在紐約市以4730萬美元成交，由一名身分不明的買家得標。這種恐龍近期才被證實是霸王龍（Tyrannosaurus rex，簡稱T. rex）的遠親，而非尚未成年的霸王龍個體。蘇富比原先預估，這具化石的成交價約為600萬至900萬美元，最終成交價遠超預期。

這具暱稱為「喬迪」（Jodi）的恐龍骨骼化石，以4730萬美元的高價成為史上成交價第二高的恐龍化石。今年夏天，一具名為「格斯」（Gus）的霸王龍化石也在蘇富比拍賣會上以5010萬美元成交，創下恐龍化石拍賣的最高紀錄。

蘇富比表示，這場現場拍賣歷時約12分鐘，得標者透過網路及電話競標，擊敗另外5名潛在買家。目前，這名新主人選擇保持匿名。

納米暴龍的體長約為成年霸王龍的一半，兩者曾在約6700萬年前的白堊紀時期共同生活。與霸王龍相比，納米暴龍的前肢相對較長，手爪也更大，牙齒則較為纖細，形狀宛如刀刃。

「喬迪」是目前已知僅有的3具納米暴龍骨骼化石之一。這具化石站立高度約2公尺，全長接近6公尺，骨骼保存完整度約達70%。自本月稍早起，它便在蘇富比位於曼哈頓上城的總部展出。

這隻恐龍以發現者、蒙大拿州牧場主喬迪・皮爾森（Jodi Pierson）的名字命名。她於2019年在自己的牧場土地上發現這具化石。

蘇富比在聲明中特別感謝參與化石搜尋與挖掘工作的專業團隊。這支團隊尋找及挖掘「喬迪」的過程，曾於2020年在探索頻道（Discovery Channel）的紀錄片系列「恐龍獵人」（Dino Hunters）中播出。

蘇富比科學與自然史部門主管哈頓（Cassandra Hatton）表示，團隊致力於研究並保存這具珍貴化石，才促成今天的成果。她指出，這也證明每個人都有機會為科學作出重大貢獻。

不過，部分科學家反對將這類重要化石出售給私人收藏家，認為「喬迪」及其他具有重要研究價值的化石，應由博物館或其他機構收藏，讓研究人員得以深入研究，也讓公眾有機會近距離觀賞。

數十年來，科學界一直對納米暴龍的身分存有爭議，無法確定它究竟是獨立的恐龍種類，還是尚未成年的霸王龍。

直到去年發表的一項研究，才進一步確認納米暴龍確實屬於獨立的恐龍屬，而非年幼的霸王龍。這項研究結果也讓「喬迪」的身分與價值受到更多關注。

精華 FAQ

  • 「喬迪」在紐約蘇富比拍賣會上以4730萬美元成交，買家身分未公開。這個價格遠高於原先估計的600萬至900萬美元，成為史上成交價第二高的恐龍化石。

  • 最新研究認定納米暴龍是霸王龍的遠親，並非未成年霸王龍。牠體型約只有成年霸王龍一半，前肢較長、手爪更大，牙齒也更纖細，約在6700萬年前共存。

  • 部分科學家認為，像「喬迪」這類珍稀且具研究價值的化石，應由博物館或研究機構收藏，才能讓學者深入研究，也讓大眾有機會觀賞，而非流入私人收藏。

紐約市 恐龍

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