布碌崙地鐵站警嫌扭打 雙雙跌落軌道 嫌犯在逃

布碌崙地鐵站台警嫌扭打，雙雙跌落軌道，目前警方仍在追捕嫌犯。記者胡聲橋╱攝影

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙皇冠高地一處地鐵站內，警員逮捕男嫌時爆發扭打，兩人一同跌落軌道，警員受輕傷送醫，嫌犯則逃離現場。

布碌崙 (布魯克林)一處地鐵 站" rel="154743">地鐵站 27日上午發生警員與嫌犯衝突事件，雙方扭打一同跌落軌道，嫌犯目前仍在逃。

據1010Wins報導，27日上午不到7時，警方接獲報案稱，有人在皇冠高地(Crown Heights)的富蘭克林大道-埃弗斯學院(Franklin Avenue–Medgar Evers College)地鐵站擾亂治安。警方趕到現場後，在地鐵上發現了一名男嫌。

警方稱，警員將這名男嫌犯從車廂帶到站台上，要逮捕這名男子時，男子拒絕配合發生扭打，警員和嫌犯雙雙跌落到地鐵鐵軌上，事發時沒有列車進站。

警方稱，另一名警員幫助同事離開鐵軌，那名男嫌則爬上站台逃離車站。跌落鐵軌的警察受到輕傷，後來被送入醫院接受治療，目前情況穩定。

據悉，嫌犯身高約5呎5吋(約1.65公尺)，身穿黑色夾克。

近年來，布碌崙地鐵站乘客被陌生人推落鐵軌的事時有發生。今年1月8日，一名58歲的女子在Lafayette Ave站被人從後面推下軌道，旁邊的乘客將其拉上站台，在列車進站前脫險；1月18日，一名35歲男子在日落公園36街站，在R線南行站台上被一名陌生人推下軌道，兩人互不相識，之前也沒有說話，這名男子受輕傷；2月26日，一名55歲的男子在R線Jay St–MetroTech站與人爭吵後，被人推下軌道，頭部有撕裂傷。