布碌崙地鐵站警嫌扭打 雙雙跌落軌道 嫌犯在逃
布碌崙皇冠高地一處地鐵站內，警員逮捕男嫌時爆發扭打，兩人一同跌落軌道，警員受輕傷送醫，嫌犯則逃離現場。
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布碌崙皇冠高地一處地鐵站內，警員逮捕男嫌時爆發扭打，兩人一同跌落軌道，警員受輕傷送醫，嫌犯則逃離現場。
布碌崙(布魯克林)一處地鐵站" rel="154743">地鐵站27日上午發生警員與嫌犯衝突事件，雙方扭打一同跌落軌道，嫌犯目前仍在逃。
據1010Wins報導，27日上午不到7時，警方接獲報案稱，有人在皇冠高地(Crown Heights)的富蘭克林大道-埃弗斯學院(Franklin Avenue–Medgar Evers College)地鐵站擾亂治安。警方趕到現場後，在地鐵上發現了一名男嫌。
警方稱，警員將這名男嫌犯從車廂帶到站台上，要逮捕這名男子時，男子拒絕配合發生扭打，警員和嫌犯雙雙跌落到地鐵鐵軌上，事發時沒有列車進站。
警方稱，另一名警員幫助同事離開鐵軌，那名男嫌則爬上站台逃離車站。跌落鐵軌的警察受到輕傷，後來被送入醫院接受治療，目前情況穩定。
據悉，嫌犯身高約5呎5吋(約1.65公尺)，身穿黑色夾克。
近年來，布碌崙地鐵站乘客被陌生人推落鐵軌的事時有發生。今年1月8日，一名58歲的女子在Lafayette Ave站被人從後面推下軌道，旁邊的乘客將其拉上站台，在列車進站前脫險；1月18日，一名35歲男子在日落公園36街站，在R線南行站台上被一名陌生人推下軌道，兩人互不相識，之前也沒有說話，這名男子受輕傷；2月26日，一名55歲的男子在R線Jay St–MetroTech站與人爭吵後，被人推下軌道，頭部有撕裂傷。
事件發生在27日上午不到7時，地點是皇冠高地的富蘭克林大道-埃弗斯學院地鐵站。警方接獲報案後趕到現場，隨即在列車上發現一名男性嫌犯。 警方將男子從車廂帶到站台準備逮捕時，對方拒絕配合並與警員扭打，結果兩人失去平衡，一起跌落到地鐵鐵軌上。事發時沒有列車進站。 跌落鐵軌的警員受到輕傷，之後被送往醫院治療，目前情況穩定；嫌犯則在另一名警員協助同事脫困後，爬回站台並逃離車站，仍未落網。
精華 FAQ
事件發生在27日上午不到7時，地點是皇冠高地的富蘭克林大道-埃弗斯學院地鐵站。警方接獲報案後趕到現場，隨即在列車上發現一名男性嫌犯。
警方將男子從車廂帶到站台準備逮捕時，對方拒絕配合並與警員扭打，結果兩人失去平衡，一起跌落到地鐵鐵軌上。事發時沒有列車進站。
跌落鐵軌的警員受到輕傷，之後被送往醫院治療，目前情況穩定；嫌犯則在另一名警員協助同事脫困後，爬回站台並逃離車站，仍未落網。
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