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紐約市推糧食券白卡指引網 助居民保住福利

記者范航瑜╱紐約即時報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)27日宣布推出糧食券(SNAP)與醫療...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)27日宣布推出糧食券(SNAP)與醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)資源網站，協助居民了解聯邦工作規定、確認是否符合豁免，以及尋找保住福利的方法。(截自官網)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市啟用多語言福利指引網站，協助居民查找糧食券與白卡工作規定豁免、義工時數與重申請流程，並提醒停發者須重新申辦。

紐約市27日啟用糧食券(SNAP)與醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)指引網站，居民可按自身情況回答問卷，查找可能適用的工作規定豁免、試算義工時數，並取得重申請及提交證明的步驟。曾因工作規定被停發糧食券者，也可循網站指引重新申領。

網站網址為nyc.gov/workrules，首頁設有「中文」翻譯選項。問卷先讓使用者選擇糧食券、白卡或兩者皆有，再按回答詢問年齡、是否曾被停領、家中有無未滿14歲兒童，以及健康、就學、照護和工作情況，逐步列出適用的指引。

例如，因身體或精神健康狀況，無法每周工作或參加合資格活動20小時者，可能符合糧食券工作規定豁免。結果頁會提供醫療聲明表，另附中文版本，但必須由醫療服務人員填寫，再上傳至市人力資源管理局(HRA)。若使用者先前已被停領，頁面亦會列出重新申請入口。

未符合豁免、目前也未參加合資格活動者，則會看到就業、職訓及義工等達標方式。其計算義工時數」功能，會詢問家庭每月糧食券金額與成年人人數，估算所需服務時間。以每月領170元、家中只有一名成年人為例測試，結果為每月十小時義工服務，低於一般工作途徑的每月80小時。

結果頁另連到招收義工的機構地圖、NYC Service義工搜尋平台及州府求職網站。居民找到義工服務後，仍須按規定提交活動紀錄；自行安排義工者，須請機構主管填寫參與表，按月上傳。問卷可協助找出下一步，正式豁免及福利資格仍須由主管機構確認。

市社會服務局長道爾頓(Erin Dalton)表示，新網站延續跨部門協助居民保住糧食券的工作，當局也將繼續協助已失去補助者重新申領。已被停發糧食券的居民，尤其應留意10月1日開始的新三年計算期。曾因未遵守工作規定停領者，可重新申請。重新填寫網站問卷不會自動恢復補助，居民須經ACCESS HRA辦理，申請後再致電(718)762-7669完成面談，專線提供免費口譯。不熟悉網路操作者，可循網站的地點連結尋找HRA福利服務中心或向社區機構求助。

精華 FAQ

  • 網站可依居民情況判斷是否適用糧食券或白卡工作規定豁免，並提供義工時數試算、醫療聲明表、重新申請入口及提交證明的步驟，方便居民保住或恢復福利。

  • 若因身體或精神健康狀況，無法每周工作或參與20小時合資格活動，網站會提供醫療聲明表及中文版本，需由醫療人員填寫後上傳至HRA，由主管機構再確認是否豁免。

  • 曾因未遵守工作規定被停發者，需透過ACCESS HRA重新申請，網站不會自動恢復補助；申請後還要致電(718)762-7669完成面談，專線並提供免費口譯服務。

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