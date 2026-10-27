布碌崙男當女兒面縱火燒懷孕女友 法官下令還押不得保釋

布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)一名44歲男子，涉嫌上周在紐約市房屋局(NYCHA)的公寓內當著11歲女兒的面，以消毒酒精潑灑懷孕女友並點火，導致女方全身多處嚴重燒傷。(取自谷歌街景圖)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙44歲男子涉嫌在公屋內縱火燒傷懷孕女友，案件涉及多項重罪，法官已裁定還押並發出保護令。

布碌崙(布魯克林 )皇冠高地(Crown Heights)一名44歲男子，涉嫌上周在紐約市房屋局(NYCHA)的公寓內當著11歲女兒的面，以消毒酒精潑灑懷孕女友並點火，導致女方全身多處嚴重燒傷，目前處於藥物誘導昏迷狀態。嫌犯日前在布碌崙刑事法院提訊，面臨謀殺未遂等多項罪名，法官裁定還押、不得保釋。嫌犯曾於2015年因槍擊 妻子與出生僅兩周的女兒入獄。

嫌犯瑞肯貝克(Kenneth Rickenbacker)出庭時頭部與雙手纏滿繃帶，律師指他頭、手及嘴唇均有燒傷。他被控謀殺未遂、三項傷害罪、兩項縱火罪、刑事破壞及危害未滿17歲兒童福祉等罪。法官同時核發保護令，禁止他接觸受害人及女兒，他將於11月2日再度出庭。

檢方表示，24日下午5時許，瑞肯貝克在國王堡公屋(Kingsborough Houses)一處公寓與38歲的艾德蒙茲(Vanessa Edmonds)爭執後，先持刀威脅母女二人，再潑灑消毒酒精點火，隨即逃離。一名假釋官在庭上證實艾德蒙茲已懷孕。女兒事後告訴警方，父親曾威脅若她說出去，就會傷害她和母親。警方抵達時，公寓冒出濃煙並傳出尖叫聲，屋內床墊已遭燒毀。

艾德蒙茲臉部、肩膀、背部及雙手嚴重燒傷，被送往曼哈頓威爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medical Center)燒燙傷中心救治。

據檢方轉述，瑞肯貝克向警方辯稱，他前往公寓接女兒時，艾德蒙茲手沾消毒酒精出手攻擊他，他抽著菸將她推開，她因此著火。他撥打911後離開現場，其後前往皇后區第113警分局報案時被捕。

執法消息人士指兩人為分居夫妻，起訴書則稱艾德蒙茲為其女友。據紐約州蒙蒂塞洛(Monticello)警察局長表示，瑞肯貝克2015年槍擊案後因重罪持槍罪被判刑9年，2007年另在蘇福克郡(Suffolk County)有毒品定罪紀錄。

家暴受害者援助組織WARM NYC(We All Really Matter)創辦人兼執行長麥格羅(Stephanie McGraw)27日出席市長終止家暴與性別暴力辦公室(Mayor's Office to End Domestic and Gender-Based Violence)成立25周年活動後表示，這類暴力事件多年來不斷發生在女性身上，倡議人士近來日以繼夜處理多起受矚目的家暴案，包括上月拉米雷斯(Nathaly Ramirez)涉遭前男友將她與嬰兒推下陽台，以及9月威廉斯(Lovay Williams)在七歲女兒面前遭殺害等案。

她強調，「女性試圖離開的時候，是最危險的時刻。」並呼籲民眾認識家暴警訊，有需要時向WARM NYC等組織求助。