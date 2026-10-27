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紀錄片「你能看見一切」紐約千場售罄 引爆搶票潮

記者曹馨元╱紐約即時報導
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紀錄片「你能看見一切」(You Can See Everything)上映後掀起搶票熱潮，曼哈頓及布碌崙多數場次接連售罄，連平日下午也座無虛席。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

《You Can See Everything》在紐約上映後迅速爆紅，逾1000場售罄，並因片長近3小時、年輕觀眾集中而讓曼哈頓與布碌崙戲院持續一票難求。

紀錄片「你能看見一切」(You Can See Everything)上映後掀起搶票熱潮，成為紐約近年罕見一票難求的紀錄片。曼哈頓布碌崙多數場次接連售罄，連平日下午也座無虛席；想在近期入場的影迷，可能得改往史泰登島或新澤西州找票。

該片由喜劇演員兼導演菲爾德(Nathan Fielder)與紀錄片導演奧本海姆(Lance Oppenheim)合作，聚焦因血液檢測公司Theranos詐欺案入獄的霍姆斯(Elizabeth Holmes)。兩人在她服刑前數周秘密與其相處；影片歷時三年製作，成本約700萬元，全長兩小時54分鐘。

發行商A24表示，電影本月16日上映以來，紐約市已有逾1000場售罄；首個周末全美更有逾3000場滿座，主要集中於紐約、洛杉磯及舊金山。戲院其後增加場次，曼哈頓及布碌崙仍供不應求。

在布碌崙一家戲院任職逾十年的總經理埃爾加特(Noah Elgart)表示，他原本預料電影表現不俗，卻未想到上映第二周仍有大量場次滿座。「平日下午2時的場次預先售罄，非常罕見」，他說。

家住布碌崙的華人張先生連續一個多星期留意附近戲院，始終找不到不與上班時間衝突且仍有座位的場次。該戲院每天至少放映四至五場，卻幾乎場場售罄。「真的很誇張，從未見過一部紀錄片熱門到這種程度」，他說。

不同地區的需求差異明顯。以同一周一晚間為例，史泰登島Alamo Drafthouse一個近200席的放映廳僅售出14席；下東城Regal Essex Crossing相近時間及規模的場次，卻只剩前排角落一席。

影片首周末票房達1500萬元，第二個周末結束後累計超過4500萬元。A24估計，約七成觀眾低於35歲，或可解釋電影在布碌崙等年輕人聚居地區格外受歡迎。埃爾加特指出，近三小時的片長也加劇座位緊張，因為戲院每天能安排的放映場次較一般電影少。

精華 FAQ

  • 因為影片上映後口碑與話題都很高，紐約多個戲院接連售罄，連平日下午都滿座。加上片長接近3小時，單日可排場次較少，更加劇了座位緊張。

  • 影片聚焦因Theranos詐欺案入獄的Elizabeth Holmes，並由喜劇演員兼導演Nathan Fielder與紀錄片導演Lance Oppenheim合作完成，歷時3年、成本約700萬元。

  • A24表示，電影首周末全美超過3000場滿座，累計票房逾4500萬元，約7成觀眾低於35歲。這顯示影片在年輕族群與大城市特別受歡迎，需求分布很不平均。

曼哈頓 布碌崙 紐約市

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