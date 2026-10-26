布碌崙地鐵站推人入軌 威徹斯特男子被判三年半監禁

威徹斯特男子因在布碌崙地鐵站推人入軌被判三年半監禁。(警方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 威徹斯特20歲男子帕希寧因在布碌崙地鐵站推陌生人下軌，遭判3年半監禁，案件中受害者僅受輕傷並在列車進站前爬回月台。

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)宣布，來自紐約州威徹斯特郡(Westchester Country)哈里遜(Harrison)的20歲男子帕希寧(Andrew Pashinin)因將一名陌生人推下布碌崙(布魯克林)地鐵 軌道，於23日被布碌崙高等法院法官湯姆林森(Rhonda Tomlinson)判處三年半監禁，並在刑滿釋放後附加兩年的監管。

布碌崙地檢辦公室稱，2024年12月7日上午，當時還是青少年的 帕希寧在大西洋大道-巴克萊中心(Atlantic Avenue-Barclays)地鐵站 的D線南行站台上，拔出一把刀，從背後接近一名33歲的男子。他接著收起刀，拿出一台相機開始拍攝該男子。兩人發生爭執後，該男子轉身離開，帕希寧隨即將其推下地鐵軌道。該男子受了些擦傷，但在列車進站前及時爬上了站台。

帕希寧在事發後逃離了現場，六周後遭逮捕。兩個月前，陪審團做出裁決，認為帕希寧被指控的試圖謀殺罪不成立，但一級試圖襲擊罪和四級非法持有武器罪成立。他原本可能被判處最高15年監禁。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂表示，他很慶幸受害者沒有受重傷，「每個紐約人最害怕的事情莫過於毫無預警地被人推下地鐵軌道」，蔣沙樂說，「現在的判決讓被告為這種行為承擔了責任」。

近些年，紐約市地鐵站台推人入軌的案件時有發生，已成為乘客心中的陰影。比如今年3月14日，在曼哈頓迪克曼街(Dyckman St) 站，一名男子被推下A線軌道，自己爬上站台，沒有被列車撞到，送醫治療；今年3月，在曼哈頓中城50街站，一名44歲男子在周六晚間被陌生人推下軌道，也是自己爬上站台，沒有被列車撞到；7月18日，在曼哈頓中城57街7大道(57th St–7th Ave)站，一名70歲女子被陌生男子從背面推下軌道，被旁人拉回月台，頭部有撕裂傷。