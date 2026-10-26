紐約提前投票首2日逾16萬5000人參與 布碌崙投票人數最多

紐約市選舉局數據顯示，2026年普選提前投票首兩日，共有16萬5143名選民在五區完成投票。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市普選提前投票首2日共16萬5143人投票，較2022年同期大增70%，布碌崙人數最多；選民普遍關注國會爭奪、生活成本與民生議題。

紐約市選舉局數據顯示，2026年普選提前投票 首兩日，共有16萬5143名選民在五區完成投票，其中首日24日有8萬6215人，25日再增近7萬9000人。一名曼哈頓華人選民認為，國會控制權之爭、民主黨 內的左傾聲勢，令今年期中選舉比以往更受關注。

與同為期中選舉的2022年相比，今年首兩日投票人數由9萬7155人增至16萬5143人，升幅達70%。而今年數字與2025年市長選舉同期的16萬5190人幾乎持平，但較2024年總統大選首兩日的25萬7860人低約36%。

按地區計算，布魯克林(布碌崙 )前兩日投票人數最多，共4萬7177人；曼哈頓以4萬6314人居次，皇后區則有4萬281人。布朗士1萬7595人，史泰登島有1萬3776人。

一名曼哈頓華人選民26日上午前往投票時，現場人流不多，但投票站工作人員告訴他，剛過去的周末相當繁忙。該選民認為，今年期中選舉的討論度高於以往。從聯邦層面看，選舉結果將影響共和黨能否延續在國會的優勢及推動其政策，也關係到民主黨能否抓住機會「翻盤」。

至於州府及地方政治，他注意到今年黨內初選出現明顯的左傾聲勢，多名獲美國民主社會主義者(DSA)支持的候選人取得勝利。對他而言，這也是需要警惕的信號，因此此次投票選擇較保守的立場，希望透過選票表達自己不認同民主黨持續向左轉的方向。

生活成本是不少選民最關注的議題，另有選民表示，伊朗戰事、關稅及環境政策等問題也會影響其選擇。在華人社區，治安、教育、稅負、住房及小商家經營環境同樣是選戰焦點。

提前投票將每日持續至11月1日，11月2日不開放投票，正式選舉日為11月3日。每日開放時間及投票地點有所不同，選民應事先透過市選舉局網站查詢。去年普選全市共有逾200萬人投票，其中超過70萬人選擇提前投票。