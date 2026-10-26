紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 一台由法拉第未來打造、售價8.9萬美元的AI人形機器人現身紐約公園，與民眾互動並學習環境適應，未來被期待能做保母、教師或陪伴者。

據紐約郵報報導，布碌崙 大橋公園（Brooklyn Bridge Park）出現一幕引人注目的景象：一台搭載人工智慧（AI）的人形機器人 在人群中穿梭，與遊客互動。陪同機器人的工作人員向紐約郵報表示，此行是為了讓機器人學習如何與人類「互動」及「照顧他人」，未來甚至可能擔任保母、教師或陪伴者。

這台機器人由總部位於加州 的法拉第未來公司（Faraday Future）設計。該公司技術長饒宏（Hong Rao）當天一邊接受紐約郵報採訪，一邊透過小型遙控器操控這台要價8萬9000美元的機器人。

現場影片顯示，這台與真人身形相仿的機器人在公園裡四處走動、對孩子唱歌、與民眾跳舞，還駐足欣賞曼哈頓的景色。不少遊客似乎對這位特殊「訪客」的出現習以為常，並未表現出明顯驚訝。

▲ 影片來源：Facebook＠New York Post（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

一群來自阿根廷的女性甚至興奮地圍著機器人合影。照片中，機器人站在人群中央，背後正好是布碌崙大橋與曼哈頓大橋，成為公園裡引人注目的焦點。

布碌崙大橋公園似乎已成為AI機器人的熱門活動地點。獨立報（The Independent）報導，今年3月也曾有一台AI機器人在這座公園與孩子們玩耍。

陪同人員表示，這台AI人形機器人目前仍處於學習與開發階段，需要透過與人類互動、累積真實世界的經驗，持續提升智慧、動作能力，以及在周遭環境中移動和導航的能力。

這台由法拉第未來公司打造的人形機器人，售價高達8萬9000美元。

然而，這類機器人的發展也引發外界對AI未來的憂慮。就在一個月前，一名諾貝爾獎得主、人工智慧領域專家曾向國會示警，隨著機器人日益展現出類似「意識」的特徵，人類必須學會與它們和平共處，否則可能面臨滅絕的風險。

此外，AI機器人也已牽涉戰爭、性侵相關事件及取代人類工作等爭議，讓這項技術的快速發展持續引發討論。