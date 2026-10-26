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安全設施升級 紐約市郊鐵路犯罪率大降

記者許君達╱紐約即時報導
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統計數據顯示，包括長島鐵路在內的紐約三大市郊鐵路系統今年前八個月的重大犯罪案件同...
統計數據顯示，包括長島鐵路在內的紐約三大市郊鐵路系統今年前八個月的重大犯罪案件同比減少超兩成，連續第二年出現兩位數降幅。州府將這一成就歸功於執法資源的加強投入和安全基礎設施的升級。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市郊三大通勤鐵路在加強執法與基礎設施升級後，2026年前8個月主要重罪年減20.1%，多項案件與擾亂事件也同步下滑。

最新統計數據顯示，由大都會運輸署警隊(MTAPD)負責巡邏的三條紐約市郊通勤鐵路犯罪率驟減，今年前八個月的重罪數量同比減少超兩成。州長霍楚(Kathy Hochul)稱其為「歷史性下降」。

MTAPD的管轄範圍包括長島鐵路(LIRR)、北線鐵路(Metro North)和史泰登島鐵路三大系統。根據大都會運輸署(MTA)公布的數據，2026年1月至8月間，包括重罪襲擊、重竊、搶劫和入室盜竊四種主要重罪的案件數量與去年同期相比，減少了20.1%，犯罪率降至四年來最低點。這是連續第二年同期出現兩位數的犯罪率降幅，去年前八個月與前年同期相比，主要犯罪率已出現了16.4%的降幅。

從2024年至2026年同期的詳細數據顯示，三大市郊鐵路系統內，入室盜竊案兩年內減少了50%、車廂及車站內重竊案減少18.1%、車站停車場汽車重竊案減少42.9%、搶劫案則減少了39.3%。自2023年迄今，三大鐵路結果的性侵犯罪通報均為零。此外，針對鐵路工作人員和警員的犯罪案件，今年前八個月共發生107起，已降至新冠疫情結束以來的最低水平。2025年同期，這一數字為120起、2024年同期則更達到240起。

霍楚將這一成績歸功於執法資源的加強投入和關鍵基礎設施的升級。據州府介紹，長島鐵路和北線鐵路最近相繼為列車乘務員配備了可即時共享資訊的平板電腦和行動票務裝置，令逃票慣犯或有襲擊工作人員等案底的危險人員更容易被鎖定。該措施令乘客擾亂秩序事件減少了40%、票務糾紛減少47%、警方出警協助解決問題的案例減少12%。與此同時，MTAPD也加強了列車巡邏力度，提升了執法人員的能見度和威懾力。

此外，長島鐵路近日升級了監控錄影系統，在車站、調車場和平交道增設360度全景覆蓋攝影機。史泰登島鐵路亦在全新更換的全部車廂內設置高清攝影機，使監控錄影全覆蓋，並與車站新增的LED照明系統相互配合，使車站和車廂內更加明亮，給犯罪者以更大的壓力。

精華 FAQ

  • 根據MTA公布數據，由MTAPD巡邏的三大通勤鐵路主要重罪年減20.1%，降至4年來最低，且已連續2年出現兩位數降幅。

  • 州府指出，關鍵在於加強執法資源與設施升級，包括列車巡邏增加、平板與行動票務裝置導入，以及更完整的監視攝影與照明系統。

  • 入室盜竊兩年減少50%，搶劫減少39.3%，車廂及車站重竊減少18.1%，停車場汽車重竊減少42.9%；擾亂秩序、票務糾紛也同步下降。

紐約市 長島鐵路 霍楚

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