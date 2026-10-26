紐約節日季揭幕 洛克菲勒中心選定年度聖誕樹
洛克菲勒中心選定來自西埃德梅斯頓的75歲挪威雲杉作為年度聖誕樹，將於12月2日亮燈，展出至2027年1月9日。
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洛克菲勒中心選定來自西埃德梅斯頓的75歲挪威雲杉作為年度聖誕樹，將於12月2日亮燈，展出至2027年1月9日。
被譽為「全球最知名聖誕樹」的洛克菲勒中心年度聖誕樹26日揭曉。今年，一棵來自紐約州中部西埃德梅斯頓(West Edmeston)的75歲挪威雲杉將成為全城節慶焦點，並於12月2日舉行全美電視直播的亮燈儀式。
這棵挪威雲杉由居民德克爾(Rebecca Decker)捐贈，樹齡約75年，高76呎、直徑約50呎，重達11噸。西埃德梅斯頓位於曼哈頓以北約200哩，聖誕樹將於11月5日砍伐，隨後以大型拖車運送，預計7日抵達中城洛克菲勒中心。
樹木安置完成後，工作人員將掛上超過5萬顆節能彩色LED燈，燈串總長度約五哩，樹頂則會裝上施華洛世奇(Swarovski)水晶星。
亮燈儀式定於12月2日(周三)晚7時舉行，屆時將透過「Christmas in Rockefeller Center」節目直播。這項年度傳統被視為紐約節日季的重要開端，每年吸引大批市民及遊客到場觀看。
聖誕樹將展出至2027年1月9日，民眾可從洛克菲勒中心廣場或溜冰場一帶觀賞；每日開放參觀時間及其他細節將另行公布。
洛克菲勒中心表示，獲選的聖誕樹通常已接近最高生長高度，或因體積過大，不再適合原有土地。樹木移除後，主辦方會在捐贈者的土地上補種新樹或其他植物。
展期結束後，聖誕樹也不會被丟棄，而將由仁人家園(Habitat for Humanity)加工製成建築木材，用於該非營利組織興建及修繕住房，延續另一段生命。
今年的年度聖誕樹來自紐約州中部西埃德梅斯頓，由居民Rebecca Decker捐贈，樹種是挪威雲杉，象徵紐約節日季的正式揭幕。 這棵樹約75歲，高76呎、直徑約50呎、重11噸，將於11月5日砍伐並在7日抵達洛克菲勒中心，12月2日晚間7時舉行全美直播亮燈儀式。 展期結束後，聖誕樹不會被丟棄，而是交由仁人家園加工成建築木材，用於興建與修繕住房，讓這棵節慶象徵在公益用途上延續生命。
精華 FAQ
今年的年度聖誕樹來自紐約州中部西埃德梅斯頓，由居民Rebecca Decker捐贈，樹種是挪威雲杉，象徵紐約節日季的正式揭幕。
這棵樹約75歲，高76呎、直徑約50呎、重11噸，將於11月5日砍伐並在7日抵達洛克菲勒中心，12月2日晚間7時舉行全美直播亮燈儀式。
展期結束後，聖誕樹不會被丟棄，而是交由仁人家園加工成建築木材，用於興建與修繕住房，讓這棵節慶象徵在公益用途上延續生命。
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