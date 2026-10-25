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曼哈頓中央公園夜間發生性侵案 女性路人遭持刀威脅並侵害

記者許君達╱紐約即時報導
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一名39歲女性遭遇持刀威脅，並被拖至中央公園內樹木濃密的地帶實施性侵。這是今年第...
一名39歲女性遭遇持刀威脅，並被拖至中央公園內樹木濃密的地帶實施性侵。這是今年第五起發生在中央公園內的性侵案，去年同期則為三起，增幅近一倍。(記者許君達╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓中央公園24日晚發生持刀威脅並性侵39歲女性案件，嫌疑人逃逸未落網；同時，相關統計顯示今年公園與全市性侵報案數均有變化。

曼哈頓中央公園24日晚間發生一起性侵案，一名39歲的女性受害人遭人持刀威脅、並實施性暴力犯罪。本案目前尚在調查中，暫無人被捕。

根據警方已公布的資訊，事件發生於24日晚8時30分左右，地點位於中央公園東側、東66街交第五大道處。據悉，一名路人目睹了性侵事件並及時報警，警方趕到現場時，嫌疑人已逃離。根據受害人描述，她被一名持刀男性尾隨。該男性在揮舞利器表達威脅後，將她拖拽至公園內樹木茂密之處、並實施性侵。受害人隨後被送醫就診，整起事件中無人死亡。

警方目前仍在調查此案，截至發稿時，尚未有人因此被捕、正式協查通報也尚未發出。據消息人士透露，嫌疑人事後步行向西逃離、消失在中央公園的夜色中，逃離時全身衣著均為黑色，並持有一個黑色背包。

據「紐約郵報」，本案是今年以來中央公園發生的第五起性犯罪案件，而去年同期的數量為三起，增幅近一倍。而根據市警(NYPD)的犯罪統計數據，今年至今全市共接到性侵報案1693宗，較去年同期增加了43宗、同比增幅2.6%，這與紐約市其他嚴重犯罪發生率普遍降低的綜合趨勢相悖。不過，市警在今年第三季度的報告中指出，在今年接到的性侵犯罪報告中，過去發生、但延遲報案的情況較多，較上年增加了69例；而如果僅看案發後立即報案的性侵案件，今年迄今為止的報案數量其實較去年同期略少。季度統計數據亦證實了這一說法。今年第一季度全市性侵犯罪報案數量同比增加了10.1%，但第二和第三季度則與去年持平、甚至略有下降。專業人士認為，這種情況或與人們對於性暴力受害者的觀念轉變、以及紐約州2024年修法擴大對「強姦」犯罪的定義標準有關，並非單純表明性侵犯罪率出現重新抬頭趨勢。

精華 FAQ

  • 案件約於24日晚8時30分發生在中央公園東側、東66街與第五大道一帶。受害人遭持刀男子尾隨後，被拖至樹木茂密處施暴，隨後送醫治療。

  • 警方指出，嫌疑人案後步行向西逃離，穿著全黑衣物，並背著黑色背包。雖有路人目擊並即時報警，但截至發稿仍無人被捕，也未發布正式協查通報。

  • 報導提到，今年全市性侵報案較去年同期增加2.6%，但其中較多是延遲報案案件。專家認為，這可能與受害者觀念改變及2024年修法擴大強姦定義有關。

中央公園 性侵

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