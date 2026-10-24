提前投票日開跑 南布碌崙投票站人次創新高

紐約州大選提前投票24日開跑，位於布碌崙(布魯克林)華社的新越卓高中(New Utrecht High School)投票站人潮踴躍。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州提前投票首日，布碌崙新越卓高中投票站人潮創新高，選民關注減稅、邊境、公共安全與可負擔性，選務人員則提醒投票前先了解公投提案。

紐約州大選提前投票 24日開跑，位於布碌崙(布魯克林 )華社的新越卓高中(New Utrecht High School)投票站人潮踴躍，至下午3時已累積379人次投票，下午4時增至436人次。協調員柏恩斯(Israel Burns)表示，以首日而言，投票人數「相當驚人」，推測與廣告投放和選民宣導有關；門口工作人員也指出，該站選民以華裔 與義大利裔為主。柏恩斯認為，這對選民和工作人員都是好事，選務人員也能藉此演練，應對11月3日可能更踴躍的人潮。

截至下午3時，該站僅處理一張宣誓選票(affidavit ballot)。柏恩斯指出，這是因為今年6月初選期間，許多民眾到場才發現自己未登記，因而及時完成登記。他也提到，今年選票上有四項全新的公投提案，但多數選民不會主動索取說明文件，幾乎不了解提案內容。「這很可怕，但我不能跟他們談政治。」他呼籲民眾投票前先行了解。

談到選情，柏恩斯認為，美國政治大致有兩黨輪替的循環，州長霍楚(Kathy Hochul)任內表現有好有壞，加上經濟不佳，原本應面臨下台壓力，但她與紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)站在同一陣線，因而獲得助力。他表示，紐約向來是全國風向球，紐約市是深藍票倉，上州則多偏向共和黨，州長選戰照理應更激烈，但在「曼達尼效應」下，民眾政治參與度比以往都高。

選民看法則相當分歧，一對不願具名的夫妻表示，兩人重視減稅及關閉邊境等政策，將在州參議員、州眾議員和州長選舉中都投給共和黨。另一名不願具名的選民住在州參議會第17選區與州眾議會第47選區一帶，他不願透露屬意人選，但表示最重視可負擔性與公共安全政策。

選民Roy肯定霍楚「做得不差」，但對川普政府的移民政策與移民執法局(ICE)作為不滿，批評川普家族也是移民，卻不在乎這個國家。住在戴克高地(Dyker Heights)的選民Mike則表示，投票是為了「制衡總統」。他說，川普第一任期對他們家相當難熬，疫情期間處理不當，家中甚至有親人因此離世。他也直言，即使在地共和黨候選人理念相近也不會考慮，因為共和黨人「說的和投的往往很不一樣」，他更看重候選人過去的議會投票紀錄。