布萊克曼提前投票首日法拉盛拜票 走訪超市聚焦治安 商家稱三天兩遭竊
布萊克曼在紐約州提前投票首日到法拉盛拜票，走訪華人社區與超市，主打改善治安、降低稅負與生活成本，並以商家偷竊案例凸顯社區安全問題。
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布萊克曼在紐約州提前投票首日到法拉盛拜票，走訪華人社區與超市，主打改善治安、降低稅負與生活成本，並以商家偷竊案例凸顯社區安全問題。
紐約州提前投票24日正式展開。共和黨州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)當日下午赴法拉盛，在華人組織支持下舉行競選活動，爭取華裔選民支持，並走訪長江超市了解小商家經營困境。他主打改善社區治安、降低稅負及生活成本，承諾當選後增加警力、減輕居民和商家負擔。活動義工表示，布萊克曼十分重視華人選票，儘管行程臨時敲定，華人社區仍在數小時內動員支持者到場。
活動於當日下午3時左右在法拉盛圖書館前舉行。紐約州檢察長共和黨候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)及州主計長共和黨候選人赫南德茲(Joseph Hernandez)也到場助選。現場支持者不時鼓掌，並高喊布萊克曼的名字，為選戰造勢。
布萊克曼表示，走訪法拉盛、皇后區及紐約州其他地區時，民眾反映最多的問題包括治安、稅負及高昂的生活成本。他特別指出，在法拉盛聽到最多的訴求，就是希望增加警力，讓社區更加安全。他也主張廢除保釋制度改革等刑事司法改革措施，認為現行政策不利於維護治安。
一名參與活動的華人義工表示，布萊克曼一直希望到法拉盛爭取華裔選民支持，但因州長選戰需奔走全州，行程安排不易，直到臨近活動才確定能夠到訪。盡管通知倉促，義工仍在數小時內聯絡大批支持者到場；除了華人，也有南亞裔民眾特地前來表達支持。該義工認為，布萊克曼的政治理念與部分華人選民較傳統的價值觀相近，而布萊克曼選在提前投票首日到訪法拉盛，也反映其對華人選票的重視。
布萊克曼隨後走訪長江超市，談及華人小商家面臨的經營壓力。他表示，高昂的公用事業費用、沉重稅負及繁複的政府監管，正讓小企業愈來愈難維持生意。「公用事業帳單正在扼殺小商家，稅收正在扼殺小商家，過度監管也正在扼殺小商家。」他說。
長江超市老闆受訪時表示，店內偷竊問題令人頭痛，曾在短短三天內連續遭竊兩次，其中一次被偷走300多元現金。他說，經營超市本就不容易，還得經常提防有人偷東西，希望政府能增加警力、改善社區治安。對於布萊克曼提出的治安主張，他表示認同，認為治安改善後，商家的經營環境自然也會好轉。
他希望把握提前投票開跑的關鍵時點爭取華裔選民支持，並透過走訪法拉盛與商家，凸顯其重視社區治安、稅負與生活成本等議題。 他主打增加警力、改善社區治安、降低稅負與生活成本，並批評保釋制度改革等刑事司法政策，認為這些措施不利於維持社區安全。 老闆表示店內偷竊問題嚴重，曾在3天內連續遭竊2次，其中1次被偷走300多元現金；他認為治安若改善，商家經營壓力也會隨之下降。
精華 FAQ
他希望把握提前投票開跑的關鍵時點爭取華裔選民支持，並透過走訪法拉盛與商家，凸顯其重視社區治安、稅負與生活成本等議題。
他主打增加警力、改善社區治安、降低稅負與生活成本，並批評保釋制度改革等刑事司法政策，認為這些措施不利於維持社區安全。
老闆表示店內偷竊問題嚴重，曾在3天內連續遭竊2次，其中1次被偷走300多元現金；他認為治安若改善，商家經營壓力也會隨之下降。
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