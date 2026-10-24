提前投票首日 紐約法拉盛華人投票超往年

紐約州期中選舉提前投票24日展開，法拉盛41路童子軍俱樂部(Boy’s Club)票站首日選民絡繹不絕。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約期中選舉提前投票首日，法拉盛票站出現不少選民，華人比例估計升至約一半，受訪者則因性別議題、經濟福利與對川普的不滿而分別支持兩黨。

紐約州期中選舉提前投票 24日展開，法拉盛41路童子軍俱樂部(Boy’s Club)票站首日選民絡繹不絕，工作人員估計華人 約占一半，比例高於以往。受訪華人選民的政黨選擇各異，有人因性別議題支持共和黨，也有人關注經濟與福利、不滿川普，選擇民主黨 。

截至當天下午1時45分左右，該票站已有約280人完成投票。之後仍不斷有選民前來，華裔與非華裔居民都不少。

現場一名工作人員表示，認為這樣的人數已經很不錯，相較非大選年已算踴躍。且在總人數中，華人選民所占比例的變化更讓她留意：以往通常約占三分之一，當天則估計達到一半。

至於選民到場踴躍的原因，她認為可能與天氣晴好有關，也可能是大家對州長選舉較為關注，「和自己的切身利益更相關嘛」。

對於支持哪個政黨，多名受訪華人選民有不同考量。一名華人選民表示支持共和黨，談及原因時說，自己不喜歡「男人去女廁所」，且不喜歡過於民主黨在此方面「過於開放的態度」。

另一名華人選民則更在意經濟與社會福利。他表示，「現在福利減少、退稅也少，經濟也不好，很不喜歡川普，」因此選擇民主黨。

工作人員補充，當天投票過程普遍順利，沒有出現什麼問題，現場也有翻譯人員，協助有語言需要的選民。

根據紐約市選舉局資料，本次提前投票自24日持續至11月1日，正式選舉日為11月3日，當天投票時間為上午6時至晚間9時。選民須前往依住址分配的提前投票站findmypollsite.vote.nyc確認地點及時間。

紐約州期中選舉提前投票24日展開，法拉盛41路童子軍俱樂部(Boy’s Club)票站首日選民絡繹不絕。(記者高雲兒╱攝影)

選民須前往依住址分配的提前投票站findmypollsite.vote.nyc確認地點及時間。(記者高雲兒╱攝影)

截至當天下午1時45分左右，該票站已有約280人完成投票。(記者高雲兒╱攝影)