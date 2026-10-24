曼達尼大都會博物館投票挺霍楚 選民高喊「共產黨員」

市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日趁期中選舉提前投票首日，到曼哈頓大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)投下選票。(市長辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 曼達尼在曼哈頓大都會博物館提前投票，支持霍楚連任並挺五項市政公投案，同時以幽默回應現場對他的嘲諷。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)24日趁期中選舉提前投票 首日，到曼哈頓大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)投下選票，表示已在工薪家庭黨(Working Families Party)一欄支持州長霍楚 (Kathy Hochul)連任，並對選票背面的五項市政公投案全部投下贊成票，呼籲市民善用提前投票。

曼達尼當天上午提著數盒Dunkin甜甜圈，走進第五大道博物館內的Ruth and Harold D. Uris教育中心投票站，與選務人員及其他選民握手。他在投票後向記者表示，能在大都會博物館提前投票是紐約獨有的體驗；對時間寶貴的市民而言，提前投票可能只需五分鐘。

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曼達尼抵達投票站時，一名剛投完票的選民朝他高喊：「共產黨員！你糟透了！」他投票後向記者笑稱：「我提前投票，只被叫了一次共產黨員，就進去、出來了。」他另在社群媒體發布影片，手持擴音器提醒民眾投票已開始，並可上vote.nyc查詢所屬投票站。

選票背面另有曼達尼成立的政府效率委員會(COGE)提出的五項市憲章修訂案。曼達尼表示，提案旨在讓市府運作更快、節省開支，也有助住房建設及小商業申請戶外用餐。他說：「我不能告訴市民該怎麼投票，但身為一名市民，我很自豪地把選票翻過來，對五項公投案全投贊成票。」

盡管政策立場存在分歧，曼達尼與霍楚已在選前攜手造勢。曼達尼表示，很高興能與霍楚一同競選，也很高興剛在工薪家庭黨一欄投票支持她。他提到，兩人23日曾一起搭乘G線地鐵，自己將繼續為她爭取連任助選。

據該報報導，兩人23日還到布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)的麥卡倫公園(McCarren Park)拉票，與嬰兒合照、派發傳單；曼達尼把傳單交給一名孩童時，還叮囑「拿給你的父母」。他此前也發布影片支持霍楚，批評共和黨挑戰者布萊克曼(Bruce Blakeman)對醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)的立場，以及對移民與海關執法局(ICE)的支持。

昆尼匹克大學(Quinnipiac University)21日公布的民調顯示，霍楚在可能投票的選民中獲55%支持，布萊克曼為41%，相差14個百分點。調查於15日至19日訪問1167人，誤差為正負3.8個百分點。