共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄

共和黨候選人華埠造勢，布萊克曼(中)承諾力阻華埠監獄。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨州長候選人布萊克曼在華埠集會，主打反對華埠監獄、取消堵車費與強化治安，並與民主黨陣營在提前投票前夕展開選戰攻防。

紐約州長共和黨 候選人、納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)23日在曼哈頓華埠舉行競選集會，反對市府在華人社區興建新監獄，並承諾若當選州長，將運用州長辦公室的影響力阻止相關政策，主張繼續使用雷克島(Rikers Island)監獄。他同時針對堵車費、治安、稅收及生活成本等議題批評現任民主黨 州長霍楚 (Kathy Hochul)，呼籲選民在即將開始的提前投票中支持共和黨。

集會於華埠劉國樑廣場(Kimlau Square)舉行。布萊克曼表示，當日下午曾與共和黨其他候選人走訪華埠商家，聽取居民對社區問題的意見。他形容華埠經濟活動活躍、社區凝聚力強，但居民正面臨生活成本上漲及公共安全等壓力。

談及備受爭議的華埠監獄工程，布萊克曼表示，將監獄從雷克島遷入居民社區是錯誤決定。他指出，雷克島四面環水，原本就是設置監獄的適當地點，質疑市府為何要將監獄搬到華埠等人口密集的社區，破壞當地環境。

「我將運用州長辦公室的影響力，終止透過在地方社區興建監獄、破壞社區的政策」，布萊克曼說，市府已在雷克島投入大量資源，沒有必要再讓其它社區承受監獄設施帶來的影響。他未進一步說明若當選州長，將透過何種具體行政或法律手段阻止正在施工的市府工程。

布萊克曼亦批評曼哈頓堵車費政策，稱其實際上是向中產階級加稅，讓民眾必須額外付費才能使用原本已由納稅人出資興建的道路。他表示，走訪華埠期間有商家向他反映，堵車費影響顧客前來消費，令生意受損，因此主張取消收費。

對於治安，布萊克曼批評現行保釋及刑事司法改革政策，認為部分措施讓犯罪者更容易重返街頭。他表示，華埠居民希望看到更多警員巡邏，並指責市長曼達尼(Zohran Mamdani)未投入足夠資源增聘警員。他亦將住房負擔、能源費用上漲及堅尼路(Canal St.)環境惡化等問題列為華埠居民面臨的困境，承諾當選後推動減稅、改善治安及降低生活成本。

同場出席的共和黨州檢察長候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)則強調公共安全。她表示，華埠餐館及商家反映，街頭秩序混亂及地鐵安全疑慮不僅影響顧客與遊客，也令部分員工擔心夜間通勤安全，間接限制餐館營業時間。她主張州檢察長辦公室應更加集中資源打擊犯罪及詐欺。

亞潮盟(Asian Wave Alliance)同日宣布背書柯鈺潔，主席朱雅婷(Yiatin Chu)表示，欣賞她將打擊犯罪及詐欺列為競選重點，強調維護街頭及地鐵秩序不應成為黨派議題。柯鈺潔的競爭對手為尋求連任的民主黨州檢察長詹樂霞(Letitia James)。

共和黨州主計長候選人赫南德茲(Joseph Hernandez)亦在集會上發言，表示自己居住在華埠，對當地社區深有感情，並批評州府財政及債務負擔沉重，承諾若當選將整頓財政。紐約同源會創會會長陳慧華(Wai Wah Chin)則發言重申反對華埠新監獄及堵車費，認為政府應減輕商家負擔，而非增加限制。

民主黨陣營也在提前投票前夕積極造勢。霍楚23日與曼達尼一同前往布碌崙綠點(Greenpoint)及威廉斯堡(Williamsburg)一帶接觸選民，強調雙方在降低生活成本及擴大兒童托育服務上的合作。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)21日公布的最新民調顯示，霍楚在州長選舉中獲得55%可能投票選民支持，布萊克曼為41%，相差14個百分點。紐約州大選提前投票於10月24日至11月1日舉行，正式投票日為11月3日。