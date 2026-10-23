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全美增26名移民法官 4人派紐約…庇護拒絕率升33個百分點

記者高雲兒╱紐約即時報導
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TRAC追蹤130名在2021至2026財年間一直任職、持續審理庇護案件的法官，...
TRAC追蹤130名在2021至2026財年間一直任職、持續審理庇護案件的法官，發現其中四分之三在2026財年的拒絕率高於2021財年。圖為美墨邊境的非法移民。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國移民法庭補進26名新法官，但同時大量法官離任，TRAC並指留任法官庇護拒絕率明顯上升，讓案件審理與申請結果更難預測。

美國移民法庭近日再迎來26名新法官，其中四人派駐紐約市，提升審理效率。但相關數據研究機構報告顯示，2025至2026財年，已有279名移民法官遭解雇或離職，部分留任法官的庇護拒絕率也平均上升33個百分點。紐約移民律師擔憂，法官頻繁更替與解職壓力使審理走向更難掌握，申請人面臨更多不確定性。

依官方名單，貝利(Anthony Bailey)與佩切克(Clark Petschek)派駐紐約百老匯移民法庭，厄文(William Irvine)與帕里諾(Kathy W. Parrino)派駐紐約聯邦廣場移民法庭。新法官背景各異，包括私人律所合夥人、軍法官、州律師紀律及司法操守人員、聽證官及ICE法律部門人員。

新法官陸續加入，原有法官也大量離開。創立於雪城大學的數據研究機構TRAC發布的報告指出，2025至2026財年共有279名移民法官遭解僱或離職，為2024財年末在職法官的近四成。相較之下，拜登任內平均每年約有5%的法官離任。

法官隊伍的變化，也反映在審理庇護案件的人員組成上。2026財年曾作出庇護裁決的743名法官中，只有322人在川普此次上任前就已任職，占比不到一半。

此外，部分留任法官拒絕庇護的比率也提高。TRAC追蹤130名在2021至2026財年間一直任職、持續審理庇護案件的法官，發現其中四分之三在2026財年的拒絕率高於2021財年。在拒絕率上升的法官中，平均增幅為33個百分點。

從全國裁決結果來看，2026年6月僅771人獲准庇護，不及三年前同期的四分之一。該月庇護獲准率為5.5%，另有0.4%的案件雖未獲庇護，仍獲准其他形式的救濟。TRAC指出，獲准率下降始於拜登時期，由任期較早時逾五成降至卸任前32%；川普重返白宮後趨勢延續且加快。

紐約移民律師劉汝華表示，法官頻繁更替使律師與當事人更難掌握審理走向解，職影響不僅在於由誰接手，也可能讓留任法官在作出有利申請人的裁決時顧慮職位穩固。他並指，部分案件獲移民法官批准庇護後，政府仍保留上訴權，申請人繼續面對不確定性。此外，審理環境變化也改變部分申請人對庭期期待，有人希望案件排晚一些，寄望政策環境日後改變。

精華 FAQ

  • 美國移民法庭這次新增26名法官，其中4人派駐紐約市，分別進入百老匯與聯邦廣場移民法庭，目的在於補足人力並提升案件審理效率。

  • TRAC指出，2025至2026財年共有279名移民法官遭解雇或離職，約占2024財年底在職法官的近4成，遠高於拜登任內平均每年約5%的離任率。

  • TRAC發現，持續審理庇護案的法官中，四分之三在2026財年的拒絕率高於2021財年，平均上升33個百分點，顯示申請人面臨更高不確定性。

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