紐約擴增公車到站顯示屏 覆蓋站點將倍增至1400處

市交通局宣布，將與候車亭營運商JCDecaux合作，自今年起在全市五大區增設公車即時到站資訊顯示屏，使提供相關資訊的站點由目前約700處增至約1400處。(市交通局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市將擴增公車即時到站顯示屏，先把覆蓋站點從約700處倍增至1400處，並透過Next Stop計畫持續擴大至2030年的2900處。

市交通局宣布，將與候車亭營運商JCDecaux合作，自今年起在全市五區增設公車即時到站資訊顯示屏，使提供相關資訊的站點由目前約700處增至約1400處。這項措施屬於「下一站」(Next Stop)公車行動計畫，市府目標是在2030年前，將即時到站資訊覆蓋範圍擴大至2900處站點。

市交通局表示，將依據路線載客量及公平分配原則，在具備安裝條件的候車亭增設共1452個數位顯示屏，讓五大區乘客均能受惠。市府也將另行招標，徵求業者在公車站牌桿上安裝到站資訊設備，進一步擴大服務範圍。

「下一站」行動計畫由曼達尼 、紐州長霍楚(Kathy Hochul)及大都會 運輸署(MTA )共同推動，結合街道設施改善等措施，提升公車速度、舒適度與可靠性。市府表示，計畫涵蓋175條公車路線，包括復敦路(Fordham Road)沿線服務，預計可讓平均通勤時間最多縮短六分鐘。

市議會多數黨領袖兼交通及基礎設施委員會主席阿布魯(Shaun Abreu)表示，不知道還要等多久，往往讓候車時間顯得更加漫長；顯示屏讓乘客不必頻頻探身查看公車是否駛來，也能更有把握地安排行程。乘客聯盟(Riders Alliance)則指出，掌握到站時間，有助乘客判斷是否有餘裕用餐或辦事，也可能為沿線商家帶來生意。

華埠及兩橋(Two Bridges)社區已有部分公車站設置即時到站資訊電子站牌。根據市交通局公開資料，區內11個站點列有安裝完成紀錄，包括東百老匯(East Broadway)與加薩琳街(Catherine St.)、東百老匯與派克街(Pike Street)等路口。對於未設顯示設備的站點，乘客可將站牌上的六位數站點編號，以簡訊傳送至511123，查詢即將抵站的公車；如只想查詢特定路線，可在簡訊中加上路線名稱。乘客亦可透過MTA官方手機應用程式或Bus Time網站，查看公車即時位置與預計到站時間。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，乘客應能知道公車何時抵達，無須為能否準時上班、上學或赴醫療預約而擔憂；即時資訊可協助民眾安排一天的行程，也是提升公車服務可靠度的一環。