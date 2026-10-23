紐約90歲天體物理學王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

圖為紐約F線地鐵。示意圖（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約90歲天體物理學教授王教授在地鐵上因禮貌請乘客讓路下車，竟遭對方猛推跌出車廂，造成多處骨折並接受髖關節置換手術，警方正追查嫌犯。

據紐約郵報報導，一名90歲的天體物理學家教授在紐約市 搭乘地鐵 時，僅因禮貌請一名乘客讓路，好讓自己下車，竟遭對方猛力推下列車，導致多處骨折，傷勢嚴重到必須接受髖關節置換手術。事發至今數周，王教授（音譯，C.G. Wang）仍在醫院接受治療。

王教授10月6日搭乘往E線地鐵，準備在萊辛頓大道與東53街（Lexington Avenue and East 53rd Street）站下車。他禮貌地請一名乘客讓開，沒想到對方竟突然將他猛力推下車。

王教授接受ABC 7訪問時回憶，當時自己只是簡單地說，「我需要在這裡下車…我就是這麼說的。」

他表示，對方當時確實往旁邊讓了一下，但車門打開後，卻突然將他狠狠推出車廂，讓他整個人飛了出去。

這次攻擊造成王教授多處骨折。他回憶起當時摔落地面的情景說，「我先是髖部著地，接著是肩膀，然後是頭部。砰、砰、砰。」

王教授的傷勢相當嚴重，不僅多處骨折，還必須接受髖關節置換手術。警方證實，事發後，緊急醫療服務人員將他送往紐約大學 朗格尼醫學中心蒂施醫院（NYU Langone Tisch Hospital），送醫時情況穩定。

紐約市警察局（NYPD）於本周三公布嫌犯的監視器照片。照片中的男子身穿黑色外套、頭戴黑色棒球帽，年約40至50歲，身材中等。警方表示，嫌犯犯案後往不明方向逃逸，目前正呼籲民眾提供線索，協助追查其下落。

王教授的兒子王俊（音譯，Juin Wang）對這起事件感到難以置信，質問道，「到底什麼人會做出這種事？」

他接著說，「究竟是什麼人會把一名90歲、身體虛弱又有視力障礙的老人推倒？」

王俊回憶，事發當天下午約1時，車廂內乘客並不多。父親當時請對方讓路，是因為他已搭乘這條地鐵路線數千次，熟悉車站的環境，知道哪一扇車門正對手扶梯，希望下車後能直接前往手扶梯。

盡管已經90歲，王教授在事發前仍能獨立生活，並定期前往辦公室進行研究與寫作，維持正常的工作和生活。這場突如其來的暴力事件，卻讓他的生活受到嚴重影響。

王俊表示，目前全家最關心的是父親的康復情況，但他們也希望警方能盡快找到嫌犯，避免類似事件再次發生。他說，家人希望確保「這種事不會再發生在其他人身上」。