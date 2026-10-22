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李翊雲紐約談新作 以音樂與文字記錄生命

記者曹馨元╱紐約即時報導
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華裔作家李翊雲(右)在紐約公共圖書館與小說家Jennifer Egan對談，分享...
華裔作家李翊雲(右)在紐約公共圖書館與小說家Jennifer Egan對談，分享新作「Music Against the Night」的創作歷程。(圖片截自NYPL Live)

AI摘要

文章摘要整理：

李翊雲在紐約談新書《Music Against the Night》，以約翰．費爾德故事探索音樂、天賦與代價，並分享寫作、喪親與創作自我超越的體悟。

「音樂之所以美妙，正因為它沒有語言」。華裔作家李翊雲21日晚在紐約公共圖書館(NYPL)與小說家Jennifer Egan對談，分享新作「Music Against the Night」的創作歷程，坦言音樂是她寫過最難的題材之一。活動免費預約名額數周前已滿，當晚亦有讀者排隊等候補位。

李翊雲畢業於北京大學，1996年赴美攻讀免疫學，後轉向英文創作，現任普林斯頓大學創意寫作教授。從短篇集「千年敬祈」到小說「The Book of Goose」，她的作品常觸及孤獨、失落與人如何繼續生活。

她也曾公開書寫自己的心理困境及自殺未遂經歷，並先後承受兩名兒子自殺離世的悲痛。今年獲普立茲獎的回憶錄「Things in Nature Merely Grow」，便記錄了她如何面對喪子之痛，在失落中思考語言與生活的延續。

新書本月稍早出版，是「夜曲三部曲」首部，圍繞夜曲先驅、愛爾蘭作曲家約翰．費爾德(John Field)，以及日後成為其妻子的鋼琴家Adelaide Percheron，重構兩人的成長與藝術追求，探問天賦、名聲及成功背後的代價。

盡管有豐厚寫作經驗，李翊雲仍形容音樂是最難處理的題材之一，因為它的美妙恰在於不需要語言。為貼近人物，她拿著寫作計畫說服一位原本不收成年學生的鋼琴老師授課；兩人後來追溯師承，竟發現老師的音樂傳承可一路追至費爾德。

如今在家時，她每天練琴30至45分鐘，並坦然接受自己彈得不夠好。「做一件你很喜歡、卻做不好的事，是健康的」。這份持續投入，也呼應李翊雲對寫作的理解；她說，每本書、每次練習，都是為生命留下時間的印記。

談及獎項，李翊雲說，寫作像把訊息放進瓶子、投入海中，獲獎意味有人收到了；但若只為外界肯定而寫，會是痛苦的人生。她更重視不斷超越自己的追求。

這份追求也離不開友誼。新書獻給已故作家Edmund White，李翊雲說，兩人在疫情期間每天傍晚5時讀書、談書，她亦在共讀中遇見費爾德的故事。如今到了5時，她仍常播放好友最愛的布拉姆斯間奏曲，在音樂中想念這位文學知己。

精華 FAQ

  • 她在紐約公共圖書館與Jennifer Egan對談，分享新書《Music Against the Night》的創作歷程。她也表示，音樂是自己寫過最難處理的題材之一。

  • 作品是「夜曲三部曲」首部，圍繞夜曲先驅、愛爾蘭作曲家約翰．費爾德與其妻子Adelaide Percheron，重構兩人成長與藝術追求，探問天賦、名聲與成功代價。

  • 她認為每天練琴與寫作，都是為生命留下時間印記；獎項像訊息被海洋接住，但不能成為寫作唯一目的。她更重視持續超越自己，也珍惜友誼帶來的精神支持。

華裔 普立茲獎 北京大學

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