我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日照若停辦誰承接？市資助老人服務難填缺 有人凌晨排隊搶名額

11月綠卡排期出爐 親屬移民多項前進

紐約24小時護理員抗議 指控應強制執行卻臨時改成私人仲裁

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約家庭護理員與反對24小時工作制的維權團體於22日在布碌崙(布魯克林)紐約州勞...
紐約家庭護理員與反對24小時工作制的維權團體於22日在布碌崙(布魯克林)紐約州勞工廳門口集會。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約家庭護理員集會抗議州勞工廳將欠薪案由遵從令改為私人仲裁，維權者指控政府出爾反爾、拒絕執法並要求徹查。

紐約家庭護理員與反對24小時工作制的維權團體於22日在布碌崙(布魯克林)紐約州勞工廳門口集會。與會者指出，州勞工廳於今年1月致信指出將持續對被指控欠薪的護理公司發出「遵從令」(Order to Comply)，卻在大選前夕突然改口，改要求工人自行透過私人仲裁追討工資。維權者批評霍楚(Kathy Hochul)政府出爾反爾，要求徹查背後原因。

華人職工會(Chinese Staff and Workers’ Association)工作人員Yueheng Zhang表示，州勞工廳今年1月曾承諾，將對Royal Care和ABI兩家非工會護理機構發出遵從令，要求業者付清欠薪。她出示一封勞工廳調查員的電郵，信中稱已接獲指示，將就Royal Care案的100多名申訴人發出遵從令，這些申訴人全數從事24小時班。然而勞工廳卻在近日通知，不再發出遵從令，工人須改走私人仲裁。

根據該案承辦人員的回覆，指出Royal Care案近期已由民事訴訟轉為強制仲裁，目前正由該廳法務辦公室審查；ABI案則仍在依據雇主提供的紀錄重新計算欠薪金額，但由於該案有數名申訴人曾參與仲裁，最終也將面臨與Royal Care案相同的問題，但並未說明是否仍會發出遵從令。

Zhang指出，遵從令是勞工廳完成調查後、命令雇主付款的最後階段，但私人仲裁則等於讓勞資雙方「自己去解決」，並非執行勞動法，與維權團體和護理員的訴求不一，「這是政府機構公然拒絕執行勞動法」。

工會護理員方面，州高等上訴法院6月25日駁回州勞工廳上訴，裁定其須重啟部分前工會護理員的工資盜竊仲裁案調查。Zhang說，判決至今已近四個月，工人仍未收到任何通知，Zhang並批評霍楚在全州消費者主導個人看護計畫(CDPAP)改制中，將業務交由華人策劃協會(簡稱華策會)承辦，並指稱該機構曾涉及大規模欠薪。

隨著11月大選提前投票即將登場，Zhang強調，團體並未呼籲民眾投給特定候選人，但這已不只是單一選舉周期的問題，「紐約人不該年復一年被一位州長挾持。」

曾在康怡護理公司任職11年、10年期間皆為24小時護理員職位的陳雪珍也表示，因為照顧帕金森氏症的患者讓她長年精神緊繃，即使是表訂的休息時間仍要持續關注患者需求，讓他離職後多年都未復原。她指出，護理員抗爭多年，當局卻遲遲未許諾賠償亦未按照法律判決執法，讓她無法輕易接受無明確法律文件的仲裁。

根據州法，家庭護理員值班24小時若能獲得八小時睡眠及合計三小時用餐時間，雇主可僅支付13小時工資；護理員則表示實務上幾乎不可能獲得上述休息，主張此制度構成工資盜竊。今年以來，護理員多次以集會、靜坐和絕食方式施壓，要求市議會表決由市議員馬泰(Christopher Marte)提出、禁止單次值班超過12小時的303號提案，但提案至今仍未付諸表決。

州勞工廳於今年1月致信指出將持續對被指控欠薪的護理公司發出「遵從令」(Order...
州勞工廳於今年1月致信指出將持續對被指控欠薪的護理公司發出「遵從令」(Order to Comply)。(華人職工會提供)

原先州勞工廳於1月致信指出將持續發出遵從令，卻在21日回覆稱Royal Care...
原先州勞工廳於1月致信指出將持續發出遵從令，卻在21日回覆稱Royal Care案近期已由民事訴訟轉為強制仲裁，目前正由該廳法務辦公室審查。(華人職工會提供)

紐約家庭護理員與反對24小時工作制的維權團體於22日在布碌崙(布魯克林)紐約州勞...
紐約家庭護理員與反對24小時工作制的維權團體於22日在布碌崙(布魯克林)紐約州勞工廳門口集會。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 他們抗議州勞工廳原本承諾對欠薪護理公司發出遵從令，卻在大選前夕改成要求工人走私人仲裁，認為政府沒有依勞動法執法。

  • 勞工廳今年1月曾表示，將對Royal Care和ABI兩家機構發出遵從令，要求補發欠薪；但近日卻通知工人改以私人仲裁追討工資。

  • 護理員認為仲裁只是讓勞資雙方自行解決，無法真正執行勞動法，也難保障欠薪補償，因此持續要求依法發令、補發工資，並推動限制24小時班的法案。

霍楚 布碌崙 布魯克林

上一則

華為案續審 思科法務憶與任正非會議 「他的回應太驚人」

下一則

李翊雲紐約談新作 以音樂與文字記錄生命
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫
紐約市府高層被指掩蓋裙帶關係 吹哨者遭解雇報復

紐約市府高層被指掩蓋裙帶關係 吹哨者遭解雇報復
紐約華埠團體及長者提訴市府 要求叫停新監獄夜間施工

紐約華埠團體及長者提訴市府 要求叫停新監獄夜間施工
FBI突襲紐約日照中心大搜查 奧茲：納稅人付錢打麻將？

FBI突襲紐約日照中心大搜查 奧茲：納稅人付錢打麻將？

熱門新聞

執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

2026-10-20 16:46
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。圖為法拉盛街頭。(美聯社資料照)

奧茲突訪法拉盛日照中心遞警告信：醫療帳單引聯邦關注

2026-10-20 15:46
皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

2026-10-20 17:11
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
美國司法部控告華為(Huawei)一案21日於布碌崙(布魯克林)聯邦法院繼續開庭。(路透資料照)

華為案續審 思科法務憶與任正非會議「他的回應太驚人」

2026-10-21 17:54

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架
烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線
好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面

好市多這些節慶禮盒 10多元也能送得體面