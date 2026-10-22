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曼哈頓中城地鐵槍殺案17歲少年自首 被控謀殺及武器罪

記者曹馨元╱紐約即時報導
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一名17歲少年因涉嫌與上周六曼哈頓中城地鐵站槍殺案有關，22日中午自首後被捕，被...
一名17歲少年因涉嫌與上周六曼哈頓中城地鐵站槍殺案有關，22日中午自首後被捕，被控謀殺、非法持有上膛槍械及武器罪。(圖／受訪者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市警表示，一名17歲少年就曼哈頓中城地鐵槍殺案自首後被捕，現被控謀殺與武器罪；26歲死者羅德里格斯送醫不治，案件也反映地鐵暴力持續升溫。

紐約市警(NYPD)22日表示，一名17歲少年因涉嫌與上周六曼哈頓中城地鐵站槍殺案有關，當日中午自首後被捕，被控謀殺、非法持有上膛槍械及武器罪。警方尚未公布其姓名。

警方表示，少年於今日中午左右投案，並於12時25分在中城北分局被捕。案件死者為26歲布朗士居民羅德里格斯(Darrel Rodriguez)，他於17日(周六)中午在西53街交七大道站、北向E線月台胸部中一槍，送往表維醫院(Bellevue Hospital)後不治。該站供B、D及E線列車使用。

警方此前表示，兩名男子先在月台發生爭執，隨後進入列車，最終演變成槍擊。此前接受本報採訪的目擊者Logan回憶，第一聲槍響後，周圍乘客紛紛蹲下尋找掩護；他正想抬頭看清情況，又聽見第二聲槍響，趕緊低頭躲避，隨後透過敞開的車門看見一名男子倒地。

警方尚不清楚死者與槍手是否相識。

市警18日曾公布一名涉案調查對象的影像，指該人身穿紅色運動服、黑色背心及黑色面罩，攜帶背包沿七大道向北逃離。警方尚未確認22日被捕少年是否就是影像中的人。

這起命案距另一宗地鐵致命襲擊不足三周。9月30日，59歲男子洛哈諾(Mesias Lojano)在皇后區伍德黑文大道(Woodhaven Boulevard)站一列南向J線列車上遭刺身亡。25歲嫌犯湯瑪斯(Jyrell Thomas)被控謀殺及武器罪，官員當時表示，襲擊似乎無故發生。

市警捷運局數據顯示，今年截至10月18日，地鐵系統發生七宗謀殺案，高於去年同期的四宗；槍擊受害人由兩人增至五人，重罪襲擊則由480宗增至535宗。最新數據已包括羅德里格斯命案。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)19日表示，對市警緝捕嫌犯「充滿信心」，並形容這起命案「令人無比痛心地提醒我們」，紐約在遏止槍械暴力方面仍有許多工作要做。

精華 FAQ

  • 警方表示，1名17歲少年22日中午左右主動投案，隨後在中城北分局被捕，並被控謀殺、非法持有上膛槍械及武器罪，姓名尚未公布。

  • 死者是26歲布朗士居民羅德里格斯，他在17日中午於西53街交七大道站北向E線月台胸部中彈，送往表維醫院後不治。警方指兩名男子先爭執，之後進入列車並演變成槍擊。

  • 市警捷運局數據顯示，截至10月18日，今年地鐵系統已有7宗謀殺案，高於去年同期的4宗；槍擊受害人由2人增至5人，重罪襲擊也由480宗增至535宗。

曼哈頓 地鐵 布朗士

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