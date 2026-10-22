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紐約MTA暫停公車查票執法 調查衝突與延誤通報現象

記者范航瑜╱紐約即時報導
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EAGLE查票隊自2008年「特選公車服務」(SBS)推出時即已執勤，最初主要核...
EAGLE查票隊自2008年「特選公車服務」(SBS)推出時即已執勤，最初主要核查SBS乘客的付費證明；2023年起擴大至一般公車。圖為特選公車服務M86。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

MTA因查票衝突與事故通報延誤，宣布暫停公車查票隊外勤執法，待完成安全與通報程序檢討後再決定恢復。

大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)22日宣布，即日起暫停公車查票隊(EAGLE)外勤執法，檢討與乘客互動及事故通報程序。此前一名布碌崙(布魯克林)學校訓導主任在查票衝突中受傷，利博又獲悉另一起數月前發生、卻遲未上報的事件，決定在調查完成前讓查票隊暫停外勤。

利博在發布會表示，必須先確定查票隊在與乘客互動、通報及調查事故時，均遵守相關程序，才會讓隊員繼續在街頭執勤。他下令立即暫停外勤，並在此期間檢討安全規範，但未公布恢復執法的具體日期。

利博說，對於學校訓導主任受傷一事，MTA及其下屬紐約市公共運輸局(NYC Transit)高層竟在事發逾一周後才得知；如今另一起事件的延誤更嚴重，事情已發生數月，卻一直未呈報。他未披露第二起事件的經過，但表示同樣涉及隊員是否及時、準確向主管報告衝突的問題。

引發關注的傷人事件涉及Mott Bridges Academy訓導主任泰勒(Kyle Taylor)。他6日搭乘B14公車前往布碌崙(布魯克林)布朗斯維爾(Brownsville)上班時，被查票員要求證明已付車資。附近商家的影片顯示，隊員抓住泰勒、將他壓在公車旁，繼而撞向候車亭並使他倒地，直至一名警員介入。

泰勒表示，他在衝突後背部、頸部、肩膀、手臂及手肘受傷，其後由救護車送院。他堅稱已在前一班公車支付車資，並取得紙本轉車票，再憑票轉乘B14，因此並未逃票。

事件也引發外界對書面紀錄準確性的質疑。一名查票員在正式文件中記載，泰勒是「從公車上摔下」，且拒絕接受醫療協助。MTA此前已讓涉事查票員停職，並展開調查。

EAGLE查票隊自2008年「特選公車服務」(SBS)推出時即已執勤，最初主要核查SBS乘客的付費證明；2023年起擴大至一般公車，並於2024年8月加強在逃票熱點及車輛前後門部署人員。MTA在2025年2月公布，強化查票等措施推行後，整體公車逃票率由2024年夏季約50%降至年底約45%，減少約五個百分點。

精華 FAQ

  • 因為近期發生查票衝突致人受傷，加上另一起事件延誤數月才上報，MTA認為必須先檢討乘客互動、事故通報與調查程序，確認安全規範無虞後，才會讓隊員重返街頭執勤。

  • Mott Bridges Academy訓導主任Kyle Taylor搭乘B14公車上班時，被查票員要求證明已付車資，影片顯示他遭抓住、壓在公車旁並撞向候車亭倒地，最後由警員介入並送醫。

  • EAGLE查票隊自2008年起在SBS公車執勤，2023年擴大到一般公車，2024年8月再加強在逃票熱點部署；MTA稱強化措施後，公車逃票率已由約50%降至45%。

MTA 布碌崙 布魯克林

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