紐約MTA暫停公車查票執法 調查衝突與延誤通報現象

EAGLE查票隊自2008年「特選公車服務」(SBS)推出時即已執勤，最初主要核查SBS乘客的付費證明；2023年起擴大至一般公車。圖為特選公車服務M86。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： MTA因查票衝突與事故通報延誤，宣布暫停公車查票隊外勤執法，待完成安全與通報程序檢討後再決定恢復。

大都會運輸署(MTA )主席利博(Janno Lieber)22日宣布，即日起暫停公車查票隊(EAGLE)外勤執法，檢討與乘客互動及事故通報程序。此前一名布碌崙 (布魯克林 )學校訓導主任在查票衝突中受傷，利博又獲悉另一起數月前發生、卻遲未上報的事件，決定在調查完成前讓查票隊暫停外勤。

利博在發布會表示，必須先確定查票隊在與乘客互動、通報及調查事故時，均遵守相關程序，才會讓隊員繼續在街頭執勤。他下令立即暫停外勤，並在此期間檢討安全規範，但未公布恢復執法的具體日期。

利博說，對於學校訓導主任受傷一事，MTA及其下屬紐約市公共運輸局(NYC Transit)高層竟在事發逾一周後才得知；如今另一起事件的延誤更嚴重，事情已發生數月，卻一直未呈報。他未披露第二起事件的經過，但表示同樣涉及隊員是否及時、準確向主管報告衝突的問題。

引發關注的傷人事件涉及Mott Bridges Academy訓導主任泰勒(Kyle Taylor)。他6日搭乘B14公車前往布碌崙(布魯克林)布朗斯維爾(Brownsville)上班時，被查票員要求證明已付車資。附近商家的影片顯示，隊員抓住泰勒、將他壓在公車旁，繼而撞向候車亭並使他倒地，直至一名警員介入。

泰勒表示，他在衝突後背部、頸部、肩膀、手臂及手肘受傷，其後由救護車送院。他堅稱已在前一班公車支付車資，並取得紙本轉車票，再憑票轉乘B14，因此並未逃票。

事件也引發外界對書面紀錄準確性的質疑。一名查票員在正式文件中記載，泰勒是「從公車上摔下」，且拒絕接受醫療協助。MTA此前已讓涉事查票員停職，並展開調查。

EAGLE查票隊自2008年「特選公車服務」(SBS)推出時即已執勤，最初主要核查SBS乘客的付費證明；2023年起擴大至一般公車，並於2024年8月加強在逃票熱點及車輛前後門部署人員。MTA在2025年2月公布，強化查票等措施推行後，整體公車逃票率由2024年夏季約50%降至年底約45%，減少約五個百分點。