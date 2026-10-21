從招生公平到族裔歸屬 紐約公校融合政策遭追問

紐約市教育總監薩謬思(右)出席市民座談會，遭紐約時報記者韓納瓊斯(左)追問逾半小時，要求說明如何改善公校族裔隔離。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市教育總監在融合座談會上遭追問公校種族隔離問題，雖表態支持改革，卻未提出具體方案；亞裔代表則呼籲重視歸屬感與學校品質。

紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)20日晚出席曼哈頓一場市民座談會，遭紐約時報 記者韓納瓊斯(Nikole Hannah-Jones)追問逾半小時，要求說明如何改善公校 族裔隔離。他強調致力推動融合，但未承諾具體政策及時間表，多次引來噓聲。

活動由校園融合倡議組織New York Appleseed及學生新聞培訓組織The Bell主辦，約800人出席。韓納瓊斯近日撰文，回顧因相信教育公平，將女兒送入布碌崙 一所服務弱勢學生的公校，卻發現教育品質嚴重不足，引發討論。

薩謬思強調，改革須先爭取社區支持，否則反對聲浪可能令討論難以持續。教育局已在五個學區成立工作小組，處理招生下降、班級規模及校園隔離，並會將此做法擴展至全市。

韓納瓊斯追問，市府是否會以其他模式取代資優班(G&T)、改革成績甄選及重劃招生片區。薩謬思未正面承諾，稱支持初中減少甄選，但認為全面取消也未必能解決隔離問題。

雙方亦談及，取消甄選可能促使中產家庭離開公校。有華人家長曾對本報表示，若取消特殊高中，便會考慮退出公校。韓納瓊斯則援引非洲裔家庭近年離開公校的數據，指與其擔心誰可能離開，更應正視已離開的家庭及背後問題。

當晚唯一發言的亞裔代表、紐約亞裔兒童及家庭聯盟(CACF)聯席執行主任梁韶律(Vanessa Leung)，從歸屬感談融合。她回憶，成長時經常是班上唯一的亞裔，感受並不好受；兒子亦因難以融入校園，對她說：「我希望自己不是華人」。

她認為融合有助減少孤立感，社會卻常把多元的亞太裔教育訴求簡化為追求高分，「我們與其他家長的期望並無不同，都是希望孩子能在安全、優質且受到關愛的教育環境中成長」。她同時呼籲亞太裔家長參與討論，在自身家庭利益外，也關注共同處境。

談及施政重點，薩謬思表示，市府須優先處理招生萎縮的小型學校。約3萬名學生就讀於不足200人的「高度隔離」學校，集中服務弱勢學生，卻只能提供較少進階課程及課外活動。

韓納瓊斯會後則坦言失望，「我不認為有人離場時，相信我們眼下會看到這個問題出現根本改變」。她表示，若市府能提出真正的計畫，這場對話才算有所成果。