蜘蛛人有自己的路了 森林小丘「Spider-Man Way」揭牌
紐約皇后區森林小丘為紀念蜘蛛人正式增設「Spider-Man Way」路牌，地點緊鄰漫畫中彼得帕克住所，吸引粉絲與多位官員到場見證。
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紐約皇后區森林小丘為紀念蜘蛛人正式增設「Spider-Man Way」路牌，地點緊鄰漫畫中彼得帕克住所，吸引粉絲與多位官員到場見證。
漫威超級英雄「蜘蛛人」(Spider-Man)在皇后區有了以自己命名的街道。紐約市12日在森林小丘(Forest Hills)舉行「蜘蛛人路」(Spider-Man Way)揭牌儀式，在Ingram Street與Ascan Avenue交叉口增設紀念路牌。數十名粉絲、社區居民及民選官員到場，不少孩子還穿上蜘蛛人服裝，一同慶祝。
這處路口距離20 Ingram Street僅幾步之遙，正是漫威漫畫中蜘蛛人真實身分彼得帕克(Peter Parker)與梅嬸(Aunt May)居住的地址。蜘蛛人由史丹李(Stan Lee)與史蒂夫迪特科(Steve Ditko)於1962年共同創造，故事背景設定在森林小丘，而20 Ingram Street的具體門牌則於1989年的漫畫中出現。
這棟真實存在的紅磚住宅，多年來吸引世界各地的蜘蛛人粉絲前來拍照，如今附近又多了一塊以蜘蛛人命名的路牌。
此次街道命名由州眾議員柏格(Sam Berger)推動，市議員舒曼(Lynn Schulman)提出相關議案，並獲市議會通過。新設的「Spider-Man Way」屬於紀念性街名，原有Ingram Street名稱維持不變。
包括市議長朱曼寧(Julie Menin)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、國會眾議員孟昭文(Grace Meng)等人均出席揭牌儀式。漫威漫畫編輯尼克洛伊(Nick Lowe)也到場，談到蜘蛛人雖然在不同宇宙間穿梭，但森林小丘始終是他的家。
而漫畫中彼得帕克的住處，如今正由一名華裔屋主持有。本報9月曾專訪64歲、來自江蘇常州的石建鵬(Jack Shi)。他約三年前買下20 Ingram Street時，並不知道這棟房子與蜘蛛人有關，直到搬入後，陸續有來自世界各地的粉絲上門拍照、寄信，才逐漸了解房子的特殊身分。
石建鵬當時表示，他不介意遊客前來，只要人在家，經常主動替訪客拍照，有時還會邀請對方進屋坐坐。他認為蜘蛛人代表勇氣、善良與責任，也因此願意接待慕名而來的粉絲。他說：「不能讓蜘蛛人的名聲受到不好的影響，我還是願意承受這個責任。」
隨著「蜘蛛人路」正式揭牌，這處原本就吸引各地粉絲造訪的住宅街角，如今又多了一個與蜘蛛人有關的新地標。
這條紀念性街名位於紐約市皇后區的森林小丘，在 Ingram Street 與 Ascan Avenue 的交叉口增設路牌，讓蜘蛛人與這個漫畫誕生地的連結更加明確。 因為漫威漫畫設定蜘蛛人的真實身分彼得帕克與梅嬸住在 20 Ingram Street，且故事背景本就發生在森林小丘，因此當地長年被粉絲視為蜘蛛人的家。 街名命名由州眾議員柏格推動、市議員舒曼提出議案，並經市議會通過；新設的「Spider-Man Way」屬紀念性街名，原本的 Ingram Street 名稱仍維持不變。
精華 FAQ
這條紀念性街名位於紐約市皇后區的森林小丘，在 Ingram Street 與 Ascan Avenue 的交叉口增設路牌，讓蜘蛛人與這個漫畫誕生地的連結更加明確。
因為漫威漫畫設定蜘蛛人的真實身分彼得帕克與梅嬸住在 20 Ingram Street，且故事背景本就發生在森林小丘，因此當地長年被粉絲視為蜘蛛人的家。
街名命名由州眾議員柏格推動、市議員舒曼提出議案，並經市議會通過；新設的「Spider-Man Way」屬紀念性街名，原本的 Ingram Street 名稱仍維持不變。
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