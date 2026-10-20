能源帳單、車險詐騙成選戰議題 共和黨民調稱霍楚僅領先4.4個百分點

爭取連任的民主黨現任紐約州長霍楚(左)與共和黨挑戰者布萊克曼(右)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州長選舉最後兩周，生活成本議題升溫；共和黨內部民調稱霍楚僅小幅領先，但多份獨立民調仍顯示她保持較大優勢。

紐約州長選舉進入最後兩周，能源帳單、汽車保險等與民眾荷包相關的議題，成為候選人爭取選票的重點。共和黨 一項內部民調 顯示，現任民主黨州長霍楚 (Kathy Hochul)支持率為50.3%，共和黨挑戰者、納蘇縣長布萊克曼(Bruce Blakeman)為45.9%，相差4.4個百分點。不過，其他近期獨立民調仍顯示霍楚有較大優勢。

據報導，這項調查由共和黨州檢察長候選人柯鈺潔(Saritha Komatireddy)的競選團隊委託On Message Inc.進行，訪問1000名可能投票的紐約州選民。

這項內部民調顯示，布萊克曼在霍楚家鄉所在的水牛城地區，以56%領先霍楚的42%。報導指出，水牛城市區雖傾向民主黨，但周邊多個縣屬於州內較保守、偏向共和黨的地區。布萊克曼在奧本尼地區也以52%領先霍楚的44%；在州內其他鄉村地區，則以62%領先霍楚的33%。

霍楚最大的優勢來自紐約市媒體市場，在該區以54.2%領先布萊克曼的41.9%。這一範圍除了紐約市五大區，也包括長島、西徹斯特及洛克蘭等周邊地區，並非僅指紐約市。霍楚在羅徹斯特及雪城地區亦小幅領先，支持率分別為50%對46%，以及49.1%對47.1%。

這項結果與布萊克曼競選團隊上月公布的內部民調接近，當時霍楚領先約四個百分點。新民調機構Pollfinity上周公布的調查，也顯示霍楚領先約四個百分點。

然而，報導引述RealClearPolitics彙整的四項近期獨立民調指出，霍楚平均領先12.8個百分點。其中，錫耶納大學民調顯示她領先九個百分點，昆尼皮亞克大學民調則為19個百分點，後者對紐約市選民投票參與程度的預估較高。

兩名州長候選人20日分別聚焦生活開支相關議題。布萊克曼與前州長帕塔基(George Pataki)在曼哈頓上城討論高能源成本；霍楚則召開記者會，宣布州警與州金融服務廳聯合調查汽車保險詐騙，已逮捕16人。