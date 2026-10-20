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紐約州打擊汽車保險詐欺 16人被捕、涉近50萬元虛假索賠

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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紐約州打擊汽車保險詐欺，16人被捕、涉近50萬元虛假索賠。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州打擊汽車保險詐欺，16人被捕、涉近50萬元虛假索賠。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州針對汽車保險詐欺展開聯合執法，已逮捕16人，涉及多宗故意撞車與虛報理賠案件，疑似詐領金額近50萬元，後續不排除再有更多人被捕。

紐約州霍楚(Kathy Hochul)20日宣布，州警與州金融服務廳(DFS)聯手打擊汽車保險詐欺，已在全州逮捕16人，涉及十多宗涉嫌故意製造車禍、虛報傷勢及提交不實理賠申請的案件，企圖詐領保險金近50萬元。當局共提出31項控罪，其中29項為重罪，且調查仍在進行，不排除進一步執法。

根據州府公布的資料，逮捕行動遍及八個郡，其中紐約市四區有11人，包括布朗士7人、布碌崙(布魯克林)2人、皇后區及史泰登島各1人；另有長島蘇福克郡(Suffolk County)2人，以及上州的伊利郡(Erie County)、門羅郡(Monroe County)及奧農達加郡(Onondaga County)各1人。

在布碌崙，28歲的巴尼特(DuSean Barnett)涉嫌於去年12月2日在交叉路口故意轉彎撞向另一輛已在停車標誌前停下的汽車，事後反指對方未依規定停車，並提出逾1萬6000元醫療索賠。調查人員取得的影片顯示，涉事車輛主動撞向對方。他被控保險詐欺、製造交通事故、偽造商業紀錄及刑事毀壞等罪。

布朗士則有多宗涉嫌安排撞車索賠案件。今年3月18日，39歲的赫南德茲(Nelson Colon Hernandez)與45歲的科隆(Maria Colon)涉嫌參與製造車禍，兩人聲稱受傷並接受治療，向保險公司申報7萬零744元醫療費用，但理賠申請最終被拒。另有三名男子涉嫌在去年11月製造車禍，申報逾15萬4000元醫療費用，亦未獲保險公司支付。

皇后區25歲男子韋伯斯特(Derek Webster)則涉嫌虛報遭亞馬遜(Amazon)貨車撞擊，然而影片顯示事故為其刻意製造，保險公司已支付超過1萬8000元無過失保險給付。史泰登島一名29歲男子則被指在2024年一宗貨車撞上路邊停泊汽車的事故中，謊稱當時身處車內並因此受傷，涉及逾4萬1000元保險損失。

州府數據顯示，保險公司去年共向DFS通報4萬3811宗疑似汽車保險詐欺案件，較五年前增加80%，大多涉及無過失保險(No-Fault Insurance)。霍楚表示，汽車保險詐欺並非沒有受害者，每宗造假車禍與不實索賠，最終都會推高守法車主的保費。

州府表示，調查仍在持續，預計將有更多執法行動。當局呼籲懷疑遭遇保險詐欺的民眾致電(888)372-8369，或透過DFS網站舉報。

精華 FAQ

  • 州警與金融服務廳聯手行動，已在全州逮捕16人，提出31項控罪，其中29項屬重罪。案件橫跨8個郡，顯示這是一次範圍廣、層級高的掃蕩行動。

  • 當局指他們涉嫌故意製造車禍、誇大或虛報傷勢，並向保險公司提交不實理賠申請，企圖透過無過失保險等機制詐領金額，部分案件影片已拍到刻意撞車過程。

  • 霍楚指出，汽車保險詐欺會把成本轉嫁給守法車主，推高保費。由於調查仍在進行，州府預告還可能有進一步執法，並呼籲民眾主動通報可疑案件。

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