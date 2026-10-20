紐約嚴查成人照護中心詐欺 逾百機構恐取消福利計畫

紐約州長霍楚10月20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊成人日間中心的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家業者。(州長辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州府與聯邦執法部門正大規模調查成人日間照護計畫的欺詐與濫用，涉及逾100家業者；霍楚要求全面檢討，並評估逐步取消該福利。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)20日宣布，州府與聯邦執法部門聯手打擊社交型成人日間照護計畫(SADC)中的欺詐、浪費及濫用行為，調查涉及逾100家涉嫌違規或從事非法活動的業者。霍楚要求州衛生廳全面檢討計畫，除加強監管外，也須考慮逐步取消這項福利，將參與者轉介至其它服務，於12月31日前提出建議。

此次行動涉及州衛生廳、州白卡 監察長辦公室(OMIG)、州檢察長白卡欺詐管制組，以及聯邦衛生部監察長辦公室、聯邦調查局(FBI)等十多個聯邦、州及地方單位。行動涵蓋皇后區、史泰登島 及布碌崙(布魯克林)等地。州府表示，各部門已就複雜的醫療欺詐問題合作調查數月，但未公布受查業者名單，也未交代是否發生逮捕。

社交型成人日托為聯邦醫療補助(Medicaid, 白卡)管理式長期照護計畫(MLTC)下的非醫療性福利，在社區提供日間看護、膳食、社交活動及個人照護服務。全州目前有逾400個相關中心，服務約4萬5000名白卡會員，每年總成本估計超過5億元。

這類中心並非直接登記參與白卡的醫療服務提供者，而是透過MLTC提供服務。目前全州35個MLTC保險計畫負責直接監督相關業者，並承擔識別、調查及防止欺詐、浪費與濫用的責任。霍楚已要求州衛生廳及白卡監察長辦公室立即加強監管，要求保險計畫在付款前審核申報是否適當，並採取暫停付款等措施。

成人日托的經營及申報問題，今年已在皇后區法拉盛引起關注。保守派視頻博主Nick Shirley今年7月走訪當地成人日托中心，質疑部分業者的服務人數與政府款項申報情況，聯邦醫療保險及醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)亦參與走訪。

「紐約郵報」(NY Post)8月12日報導亦關注成人日托業者及政治捐款。報導指，華人社區活躍人士張寶利旗下多家中心自2018年起向白卡申報至少3200萬元；他本人及旗下大帝國成人日間護理中心，分別向霍楚捐款1萬元及5000元。張寶利尚未被指控違法。

另據知情人向本報表示，來自北京的張寶利已返回中國約一年，但參與了法拉盛華人工商促進會(FCBA)今年9月赴中國多地的商務交流團，行程包括浙江、吉林等地，該會多位主要人物亦有同行。