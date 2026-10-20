我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因為狗大便喊卡？西南航空飛聖荷西班機取消

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約街頭驚見車輪上的貧民窟「破碎夢想大道」成社區噩夢

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為一名無家可歸者推著手推車，從舊金山街道旁停放的露營車旁經過。示意圖（美聯社）
圖為一名無家可歸者推著手推車，從舊金山街道旁停放的露營車旁經過。示意圖（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約布朗士一段道路因大量無家可歸者長住休旅車與卡車，成為居民口中的「破碎夢想大道」；高房租、收容所限制與社區抱怨交織，問題至今未解。

紐約郵報報導，紐約市布朗士（Bronx）一段道路近年來成為無家可歸者的棲身之處，許多人長年住在老舊休旅車、拖車及卡車內，車輛沿街停放，不僅影響市容，也讓當地居民日益不滿。對於這些無家可歸者而言，紐約市高得驚人的房租，卻是他們被迫以車為家的主要原因。

這段位於韋伯斯特大道（Webster Avenue）一帶的道路，被當地人稱為「破碎夢想大道」（Boulevard of Broken Dreams），至少兩年來一直困擾著附近居民。然而，住在破舊車輛裡的民眾也有難言之隱：面對高昂的住房成本，他們幾乎沒有其他選擇，只能在狹小的車廂內勉強維持生活。

「這裡開始變得很礙眼了。」當地居民亨利（Rae Henry）表示，「數量實在太多了。」

亨利說，「如果只有一、兩輛，甚至幾輛，我都不介意。但現在真的太多了，已經開始讓整個社區吃不消。我早已習慣街上停放大型聯結卡車，因為它們可以合法停在路邊，但休旅車就不一樣了。」

當地居民表示，這些休旅車和卡車大約從新冠疫情期間開始陸續出現在社區，沒想到一停就是好幾年，即使警方拖走周遭遭棄置的汽車，這些車輛仍然留在原地。

哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞早在2024年便報導過這個問題，但將近兩年過去，當地情況依舊沒有明顯改善。

威廉斯橋（Williamsbridge）居民拉莫斯（Alex Ramos）表示，「看起來真的很奇怪。我每天都會看到它們，總覺得不太尋常。警方之前清走了所有遭棄置的汽車，所以我猜，他們沒有拖走這些車，是因為有人住在裡面。」

．房租高到住不起 寧願住車上也不敢進收容所

對於住在車內的民眾而言，這並非理想的生活方式，而是高昂房租下的無奈選擇。他們向《紐約郵報》表示，紐約市租金不斷攀升，讓他們只能在露宿街頭、入住市府收容所，或住進休旅車和卡車之間做出選擇。

「我們需要住的地方。」弗里曼（Rita Freeman）說。她表示，自己從2025年11月起便一直住在休旅車內。「這實在太荒謬、太不可思議了。像我們這樣的人真的太多了。」

弗里曼透露，為了避免露宿街頭或入住收容所，她曾入住飯店，甚至首次將信用卡刷到額度上限。

「我從1994年持有這張信用卡以來，從來沒有這樣做過。」她說，「因為我不想住進收容所，也不想流落街頭，那裡非常危險。」

另一名住在車內的女子卡蜜兒（Camille）則表示，由於收容所不允許她帶狗入住，她六個月前決定在這段道路上安頓下來。

「我們沒有任何人負擔得起市面上的公寓，但他們卻要我們去住收容所。問題是，收容所不讓人帶狗或貓進去，而我有三隻狗。」她說。

57歲的卡蜜兒目前靠遛狗及照顧寵物維持生計。她原本住在威徹斯特郡（Westchester County），但每月1800美元的房租讓她難以負擔，最終被迫搬離，如今只能住在休旅車內，並排隊等候公寓入住資格。

「你們到底要我們住去哪裡？」她無奈地說。

．類似露宿聚集地遍布紐約 居民抱怨問題難解

布朗士的情況並非個案。紐約市五大行政區近年陸續出現類似的露宿者聚集地，引發居民對環境衛生、公共設施使用及社區安全的擔憂。

皇后區花旗球場（Citi Field）附近便有一排車輛聚集，據報導，當地有人私自接用市府電力及供水，還經營非法汽車維修生意。

今年稍早，布朗士大道（Bronx Boulevard）沿線也發現另一批休旅車聚集。有些車輛裝設太陽能板，並將廢棄物排放到街道上，盡管當地居民不斷提出抱怨，問題仍未獲得解決。

曼哈頓西側、無畏艦博物館（Intrepid Museum）附近，數月來也有大批帳篷及臨時搭建的住所聚集，形成棚戶區，讓周邊居民困擾不已。直到市府終於介入處理，露宿者才將聚集地遷往其他地方。

從布朗士的休旅車聚集地，到皇后區及曼哈頓的露宿營地，類似情況不斷在紐約市不同地區出現。對當地居民而言，長期未獲改善的環境問題令人不滿；對住在車內的人來說，租金高漲、住房難求，則讓他們難以找到真正能夠安身的地方。

精華 FAQ

  • 韋伯斯特大道一帶長期停放多輛舊休旅車、拖車與卡車，許多無家可歸者住在裡面。這些車輛一停就是好幾年，讓附近居民感到礙眼，也擔心衛生與社區安全。

  • 他們多半因紐約租金太高而負擔不起公寓，部分人也不願進收容所，因為收容所可能危險，且不一定允許帶寵物入住。對有狗或貓的人來說，車內反而成了唯一選擇。

  • 不是。報導指出，紐約其他地區也有類似情況，包括皇后區花旗球場附近的車輛聚集地，以及曼哈頓西側的帳篷棚戶區，顯示這已是全市性的住房與安置難題。

布朗士 疫情 紐約市

上一則

假中領館來電稱護照有問題 台女霸氣嗆退 警示高機率是詐騙
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市遊民不減反增 報告指外展各自為政成效差

紐約市遊民不減反增 報告指外展各自為政成效差
開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟
ICE疑借曼哈頓商場停車場集結 居民反彈

ICE疑借曼哈頓商場停車場集結 居民反彈
兩套經濟並陳有歡喜有擔憂 新街區新活力 老店歇業生活不便利

兩套經濟並陳有歡喜有擔憂 新街區新活力 老店歇業生活不便利

熱門新聞

皇后區木邊59街一處住宅14日發生命案，25歲男子Bryan Wong被發現陳屍家中，警方正調查其母親是否涉案。(Google Maps截圖)

25歲自閉症華男家中遇害 母疑長期照護不堪壓力行凶輕生

2026-10-16 13:45
Logan回憶，當時自己戴著耳機，突然聽見巨響，周圍乘客幾乎同時趴下、尋找掩護。(圖片由受訪者提供)

中城地鐵槍擊釀一死 華人學生親歷：槍擊距我不到五米

2026-10-18 17:57
警方公布的槍擊案嫌犯監視器畫面。（紐約市警局提供）

曼哈頓中城地鐵爆槍擊 男子胸部中彈亡 嫌犯蒙面逃逸

2026-10-17 16:38
FBI特工在法庭就2007年在紐約訪問華為總裁任正非作證。(路透)

華為案／FBI特工：任正非不否認員工私拍電信產品照

2026-10-16 08:49
圖為紐約市公立學校開學首日，學生們步行上學。（路透）

花262萬元買豪宅也難進好學校？紐約好學區一房難求

2026-10-14 17:05
紐約州刑事司法服務署法律顧問兼人口販運預防主任郭Julina。(受訪者提供)

華人賣春看似自願 未必不涉人口販運 或因債務…隱性威脅

2026-10-15 06:29

超人氣

更多 >
退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住
蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火
華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果

華女1次忽視 遭IRS莫名追討1700元 還被警告更嚴重後果
非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢

非高薪但信奉一理財法 34歲女不需再為退休存任何一分錢
美國務院發布中國旅遊D風險警示 美籍華人須防不當拘留

美國務院發布中國旅遊D風險警示 美籍華人須防不當拘留