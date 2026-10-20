紐約街頭驚見車輪上的貧民窟「破碎夢想大道」成社區噩夢

圖為一名無家可歸者推著手推車，從舊金山街道旁停放的露營車旁經過。示意圖（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布朗士一段道路因大量無家可歸者長住休旅車與卡車，成為居民口中的「破碎夢想大道」；高房租、收容所限制與社區抱怨交織，問題至今未解。

紐約郵報報導，紐約市布朗士 （Bronx）一段道路近年來成為無家可歸者的棲身之處，許多人長年住在老舊休旅車、拖車及卡車內，車輛沿街停放，不僅影響市容，也讓當地居民日益不滿。對於這些無家可歸者而言，紐約市高得驚人的房租，卻是他們被迫以車為家的主要原因。

這段位於韋伯斯特大道（Webster Avenue）一帶的道路，被當地人稱為「破碎夢想大道」（Boulevard of Broken Dreams），至少兩年來一直困擾著附近居民。然而，住在破舊車輛裡的民眾也有難言之隱：面對高昂的住房成本，他們幾乎沒有其他選擇，只能在狹小的車廂內勉強維持生活。

「這裡開始變得很礙眼了。」當地居民亨利（Rae Henry）表示，「數量實在太多了。」

亨利說，「如果只有一、兩輛，甚至幾輛，我都不介意。但現在真的太多了，已經開始讓整個社區吃不消。我早已習慣街上停放大型聯結卡車，因為它們可以合法停在路邊，但休旅車就不一樣了。」

當地居民表示，這些休旅車和卡車大約從新冠疫情 期間開始陸續出現在社區，沒想到一停就是好幾年，即使警方拖走周遭遭棄置的汽車，這些車輛仍然留在原地。

哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞早在2024年便報導過這個問題，但將近兩年過去，當地情況依舊沒有明顯改善。

威廉斯橋（Williamsbridge）居民拉莫斯（Alex Ramos）表示，「看起來真的很奇怪。我每天都會看到它們，總覺得不太尋常。警方之前清走了所有遭棄置的汽車，所以我猜，他們沒有拖走這些車，是因為有人住在裡面。」

．房租高到住不起 寧願住車上也不敢進收容所

對於住在車內的民眾而言，這並非理想的生活方式，而是高昂房租下的無奈選擇。他們向《紐約郵報》表示，紐約市租金不斷攀升，讓他們只能在露宿街頭、入住市府收容所，或住進休旅車和卡車之間做出選擇。

「我們需要住的地方。」弗里曼（Rita Freeman）說。她表示，自己從2025年11月起便一直住在休旅車內。「這實在太荒謬、太不可思議了。像我們這樣的人真的太多了。」

弗里曼透露，為了避免露宿街頭或入住收容所，她曾入住飯店，甚至首次將信用卡刷到額度上限。

「我從1994年持有這張信用卡以來，從來沒有這樣做過。」她說，「因為我不想住進收容所，也不想流落街頭，那裡非常危險。」

另一名住在車內的女子卡蜜兒（Camille）則表示，由於收容所不允許她帶狗入住，她六個月前決定在這段道路上安頓下來。

「我們沒有任何人負擔得起市面上的公寓，但他們卻要我們去住收容所。問題是，收容所不讓人帶狗或貓進去，而我有三隻狗。」她說。

57歲的卡蜜兒目前靠遛狗及照顧寵物維持生計。她原本住在威徹斯特郡（Westchester County），但每月1800美元的房租讓她難以負擔，最終被迫搬離，如今只能住在休旅車內，並排隊等候公寓入住資格。

「你們到底要我們住去哪裡？」她無奈地說。

．類似露宿聚集地遍布紐約 居民抱怨問題難解

布朗士的情況並非個案。紐約市五大行政區近年陸續出現類似的露宿者聚集地，引發居民對環境衛生、公共設施使用及社區安全的擔憂。

皇后區花旗球場（Citi Field）附近便有一排車輛聚集，據報導，當地有人私自接用市府電力及供水，還經營非法汽車維修生意。

今年稍早，布朗士大道（Bronx Boulevard）沿線也發現另一批休旅車聚集。有些車輛裝設太陽能板，並將廢棄物排放到街道上，盡管當地居民不斷提出抱怨，問題仍未獲得解決。

曼哈頓西側、無畏艦博物館（Intrepid Museum）附近，數月來也有大批帳篷及臨時搭建的住所聚集，形成棚戶區，讓周邊居民困擾不已。直到市府終於介入處理，露宿者才將聚集地遷往其他地方。

從布朗士的休旅車聚集地，到皇后區及曼哈頓的露宿營地，類似情況不斷在紐約市不同地區出現。對當地居民而言，長期未獲改善的環境問題令人不滿；對住在車內的人來說，租金高漲、住房難求，則讓他們難以找到真正能夠安身的地方。