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假中領館來電稱護照有問題 台女霸氣嗆退 警示高機率是詐騙

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約近日出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話。(取自谷歌街景圖)
紐約近日出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話。(取自谷歌街景圖)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約近期出現冒充中國總領館的詐騙電話，李女士連日接到假來電後機警反嗆掛斷；中領館與經文處也提醒民眾勿輕信電話通知。

紐約近日出現假冒中國駐紐約總領事館的詐騙電話。台灣人李女士日前連續兩天接到自稱領館人員來電，稱她的護照「在中國有問題」、要求她親赴領館，所幸她識破騙局。兩名來電者雖然最後都被問到惱羞掛斷，但李女士在網路發文後，也有多名網友分享類似經驗，她希望能藉此提醒僑胞提高警覺。而對此，中國總領館與駐紐約台北經濟文化辦事處均曾提醒，不會以電話要求民眾匯款或提供個資，若有辦理文件相關問題需確認，建議直接致電或郵件查證，以避免財物損失。

李女士表示，兩通電話話術幾乎相同，對方雖稱呼她「李女士」卻說不出全名，僅告知「我們打了好幾通電話給你都沒接，你可能以為是詐騙」，再謊稱她的護照有問題，要她前往中國領事館處理。

針對第一通由女子打來，李女士回應「我是台灣護照，關中國大使館什麼事？」對方便改口稱她的台灣護照「在我們中國這邊出現問題」；李女士持續追問，表示自己從沒去過中國，並準備向台灣辦事處查證，對方便掛斷。隔天一名男子來電，李女士改稱自己持日本護照，並說「我請了半天假特別過來，我人就在這裡」，要對方出來見面。對方被追問細節時含糊其辭，還反罵她一直打斷他說話，雙方互嗆後再度掛斷。李女士事後分析，詐騙集團給的地址多半是假的，可能宣稱是「專門處理這類案件的分部門」，因此一聽到她已在領館就亂了陣腳。

曾在領務單位打工的李女士指出，領務單位若需補件，一般以電子郵件通知，只有特殊情況才會致電，「最近只要有自稱中國大使館打來的電話，一律都是詐騙。」她希望透過分享讓民眾提高警覺，「能救幾個人是幾個」。

中國駐紐約總領館曾發布聲明指出，不法分子會將來電號碼偽裝成總領館電話；總領館不會以電話通知當事人領取文件、包裹或處理國內案件，也不會索取帳戶資訊或要求回撥，接到可疑電話應先掛斷，再撥打總領館電話(212-695-3125)查證，不幸受騙應及時向當地警方報案。

經文處也曾公告，民眾申辦領務文件若需補件或補繳費，辦事處會以電郵或電話通知，但不會要求依電話指示匯款，也不會在電話中詢問護照號碼、身分證字號等個資，辦事處僅接受現場繳納現金或郵寄個人匯票(money order)。民眾接到可疑電話應先掛斷，再聯繫領務諮詢專線(212-486-0088)或電郵[email protected]查證，以免財物損失或個資外洩。

精華 FAQ

  • 歹徒偽裝成中國駐紐約總領館人員，謊稱李女士的護照在中國有問題，要她親赴領館處理，並以相似話術連續來電，企圖誘騙她配合。

  • 她先質疑台灣護照與中國大使館無關，又追問細節並表示要查證，隔天甚至假稱自己已在領館內，讓對方無法自圓其說，最後惱羞掛斷。

  • 兩單位都表示不會透過電話要求匯款、索取個資或指示回撥，若有文件補件或費用問題，應以官方電話、電郵或現場方式查證，避免受騙。

護照 中領館 詐騙

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