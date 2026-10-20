紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
紐約市多家成人日間照護中心遭多層級執法單位聯合搜查，聯邦官員並在法拉盛質疑部分中心涉白卡詐報與人頭出席紀錄。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約市多家成人日間照護中心遭多層級執法單位聯合搜查，聯邦官員並在法拉盛質疑部分中心涉白卡詐報與人頭出席紀錄。
紐約市多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。聯邦調查局(FBI)證實，紐約分局與多個執法機構當天在皇后區、史泰登島、布碌崙(布魯克林)及市內其他地點執法，哥倫比亞廣播公司(CBS)引述聯邦執法消息人士報導，行動涉及醫療詐欺。
州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州府正調查社交型成人日間照護計畫的疑似詐欺，「我們鎖定的是我們認為從事非法活動的業者，包括洗錢、收回扣、不當報帳及其他詐欺行為」。國土安全調查局(HSI)也證實，旗下探員正在紐約市部分地區執行經法院授權的執法行動。
在布碌崙，執法人員20日上午出現在八大道41街附近一家據稱是成人日照中心的店面，現場可見至少8名身穿執法外套的人員，部分外套印有HSI字樣。
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)親自前往皇后區法拉盛，向紅太陽成人活動中心(Kent Senior Care)及Evergreen Adult Day Care兩家中心遞交警告信，通知其帳單已引起聯邦當局關注。
▲ 影片來源：X平台@AshleyJDiMella（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.
據福斯新聞網(Fox News)報導，CMS官員在全市進行80多次訪查，並向業者發出警告信。
福斯新聞隨行報導，奧茲在紅太陽成人活動中心質疑，該中心向白卡申報的人數遠多於現場所見，「帳單看起來就像這裡一直都是滿的」；他也質疑帳單列有輪椅專車接送費用，現場卻不見輪椅。
中心負責人則說，他們只為實際出席的長者申報，並要求長者簽到，輪椅收費可能是員工從舊檔案複製貼上。
奧茲還走到麻將桌旁問：「美國納稅人應該付錢讓大家打麻將嗎？還是這是衛生麻將？」負責人回答：「這是免費的」，奧茲回應：「這不是免費的，是我們付錢在讓他們打。」負責人則說，打麻將能活動手指、促進社交並改善記憶。
在Evergreen，經理說每天約有150至200名長者出席，奧茲則說現場只看到約25人，一邊翻簽到簿邊說「這是詐欺」。福斯記者看到簽到表上出現未來日期10月22日及23日的名字，但表示無法確定這是預先填寫的出席紀錄還是排程。
奧茲受訪時聲稱，與「華人黑幫」有關的人士付給部分長者1000至1200元，讓他們參與詐騙報帳。紅太陽成人活動中心在電話中拒絕置評，Evergreen未立即回應。
當局目前尚未公布是否有人被捕，也未公布涉案業者名單或起訴內容。
成人日間照護中心近年在法拉盛快速增加。CBS今年7月報導，法拉盛方圓一哩內就有64間社交型成人日照中心，是全美最密集的地區；2018至2024年間，當地向白卡申報的長者人數增加390%，同期符合白卡資格的長者僅增加約20%。聯邦司法部今年2月也起訴兩名法拉盛男子，指控他們涉嫌透過一家藥房及兩家成人日照中心，向紅藍卡及白卡詐領約1.2億元。
此次行動由聯邦、州及市府執法單位聯合執行，FBI與HSI均證實參與，核心指向醫療詐欺，州府也同步調查社交型成人日間照護計畫的可疑報帳與非法金流。 奧茲在紅太陽成人活動中心與Evergreen Adult Day Care質疑白卡申報人數遠高於現場、輪椅接送費用與實際情況不符，並認為簽到與出席紀錄可能涉及造假。 報導指出法拉盛成人日照中心近年快速增加，方圓1哩內密度極高，且白卡申報長者人數成長遠快於符合資格人口，聯邦先前也已起訴過相關詐領案件。
精華 FAQ
此次行動由聯邦、州及市府執法單位聯合執行，FBI與HSI均證實參與，核心指向醫療詐欺，州府也同步調查社交型成人日間照護計畫的可疑報帳與非法金流。
奧茲在紅太陽成人活動中心與Evergreen Adult Day Care質疑白卡申報人數遠高於現場、輪椅接送費用與實際情況不符，並認為簽到與出席紀錄可能涉及造假。
報導指出法拉盛成人日照中心近年快速增加，方圓1哩內密度極高，且白卡申報長者人數成長遠快於符合資格人口，聯邦先前也已起訴過相關詐領案件。
上一則
布碌崙華社2家老人中心遭突查 行動擴及皇后區、史島
下一則