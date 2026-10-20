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布碌崙華社2家老人中心遭突查 行動擴及皇后區、史島

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)
執法人員突擊搜查位於8大道的「嘉樂老人日間活動中心」。(蘇先生提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙華社兩家老人中心20日上午遭多家執法機構突查，行動並擴及皇后區與史泰登島多處，據悉與涉嫌醫療保健詐欺相關。

布碌崙(布魯克林)華社兩家老人中心20日上午遭多家執法機構聯合行動，執法人員進入兩家老人中心，拿走了一些文件。整個行動除了布碌崙，還涉及皇后區史泰登島的多個地點。據了解，執法機構的這次跨區大規模行動與涉嫌醫療保健詐欺有關。

「嘉樂老人日間活動中心」位於布碌崙8大道交41街。20日上午大約8時30分，至少有8名執法人員突然來到這家老人中心，對中心進行了搜查。根據現場錄像畫面，執法人員的衣服上印著警察(Police)字樣，還有一名執法人員的衣服上印著國土安全部調查局 (HSI，為Department of Homeland Security Investigations的縮寫)。據了解，執法人員從這家老人中心拿走了一些裝著文件的紙盒子。

幾乎與此同時，執法人員對位於漢密爾頓堡大道交51街處的「溫馨之家成人活動中心」進行了突擊速查。據該中心一名工作人員介紹，執法人員大約是上午9時突然到來，在中心內檢視了一圈，並拿走了一些物品。

聯邦調查局(FBI)在一份聲明中表示，他們正與皇后區、史泰登島、布碌崙以及紐約市其他地區的多個執法機構合作。FBI表示，這些行動與正在進行的聯邦調查有關，但沒有提供更多細節或透露任何目標。據了解，這次執法行動與涉嫌醫療保健詐欺有關，行動還包括皇后區和史島的幾個地點。

「溫馨之家成人活動中心」也遭執法人員搜查。(記者胡聲橋╱攝影)
「溫馨之家成人活動中心」也遭執法人員搜查。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 遭突查的包括位於8大道交41街的「嘉樂老人日間活動中心」，以及漢密爾頓堡大道交51街的「溫馨之家成人活動中心」，兩處都在20日上午被執法人員進入搜查。

  • 根據內文，執法人員先進入中心內部查看，隨後從現場帶走一些文件與裝有文件的紙盒，另有中心工作人員表示也有部分物品被帶走。

  • FBI表示行動與多個執法機構合作，範圍涵蓋布碌崙、皇后區、史泰登島及紐約市其他地區；據了解，整體調查與涉嫌醫療保健詐欺有關。

布碌崙 皇后區 史泰登島

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